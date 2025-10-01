Tìm thấy thi thể học sinh bị nước cuốn mất tích trong lúc dắt trâu đi tránh lũ

Trước đó, vào 11 giờ 15 phút trưa 28/9, em Trương Thanh Đồng, 16 tuổi, học sinh THPT, trú tại thôn 2 Yên Thọ, xã Tân Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình cũ, nay là xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị cùng mẹ đi dắt trâu lên vùng an toàn để tránh lũ. Khi 2 mẹ con đi qua khe Mụ Dì, thôn Yên Thọ 2 thì em Đồng bị nước cuốn mất tích.

Lực lượng chức năng tìm thấy thi thể nam sinh bị nước cuốn trôi

...



Nhận được tin báo, chính quyền địa phương huy động các lực lượng chức năng, phương tiện tổ chức tìm kiếm. Tuy nhiên, do thời tiết mưa lớn và nước lũ từ thượng nguồn đổ về mạnh nên công tác tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn.

Thi thể em Đồng được tìm thấy lúc 19 giờ 30 phút tối 30/9, em bị mắc kẹt trong bụi tre cách vị trí gặp nạn khoảng 15 mét. Mặc dù các lực lượng đã tìm kiếm ở khu vực này, nhưng thời điểm đó nước dâng cao nên việc tìm kiếm gặp khó khăn. Sau khi tìm thấy, gia đình đã đưa thi thể em Đồng về lo hậu sự.

Tác giả: Thanh Hiếu

Nguồn tin: Báo VOV