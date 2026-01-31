Tiếp tục phân bổ hơn 58,5 tỷ đồng khắc phục hậu quả thiên tai

Nhiều hộ gia đình bị ảnh hưởng nặng nề do thiên tai gây ra trong năm 2025

Theo đó, trích Quỹ Cứu trợ tỉnh số tiền 58,582 tỷ đồng hỗ trợ Nhân dân khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn tỉnh.

Trong đó, phân bổ 58,062 tỷ đồng hỗ trợ 19.354 hộ gia đình có nhà ở bị thiệt hại do thiên tai, bão lũ, ngập lụt, tài sản và thiết bị bị trôi, hư hỏng (do địa phương bình xét, lựa chọn hỗ trợ theo mức độ thiệt hại), với 3 triệu đồng/hộ;

Phân bổ 520 triệu đồng hỗ trợ cho 52 hộ gia đình có nhà bị sập đổ, cuốn trôi do thiên tai từ đầu năm 2025 đến nay, với 10 triệu đồng/hộ.

Nguồn kinh phí trên được chuyển vào tài khoản quỹ cứu trợ của các xã, phường. Ban vận động quỹ cứu trợ các xã, phường phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai hỗ trợ kịp thời, đúng quy định, tránh chồng chéo, hoàn thành trao hỗ trợ trước ngày 10/2/2026.

