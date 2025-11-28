Hà Tĩnh phát động ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả do thiên tai, bão lũ

Chiều 27/11, Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh tổ chức phát động ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả do thiên tai, bão lũ gây ra.

Các biểu dành phút tưởng niệm các nạn nhân tử vong trong thiên tai tại lễ phát động. (Ảnh: TH)

Trong thời gian qua, Hà Tĩnh và các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên liên tiếp phải hứng chịu những đợt bão, mưa lũ lớn, kéo dài. Thiên tai đã gây ra những thiệt hại nặng nề về người và tài sản.

Tỉnh Hà Tĩnh cũng là địa phương chịu ảnh hưởng nặng của các đợt thiên tai năm 2025 nhưng được sự quan tâm hỗ trợ, động viên của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ ngành trung ương, doanh nghiệp, nhà hảo tâm... đến nay, cơ bản các hộ dân trên địa bàn tỉnh ổn định đời sống và từng bước phục hồi sản xuất.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thành Đồng phát biểu phát động. (Ảnh: TH)

Tính đến nay, thiên tai đã làm 108 người chết và mất tích, trong đó 98 người chết; hàng trăm nghìn ngôi nhà ngập nước; nhiều địa phương cô lập; tài sản bị cuốn trôi, hoa màu, vật nuôi bị tàn phá; hạ tầng cơ sở hư hỏng nặng…

Những thiệt hại nặng nề, để lại nỗi đau thương, mất mát lớn cho Nhân dân và các địa phương vùng bị thiên tai, đặc biệt là các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm cùng lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả do thiên tai, bão lũ. (Ảnh: TH)

Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, với tinh thần “Tương thân, tương ái”, “nhường cơm sẻ áo” và hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh phát động đợt vận động ủng hộ đồng bào khắc phục thiệt hại do thiên tai, lũ lụt gây ra.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang, các địa phương, cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân cùng chung tay chia sẻ, ủng hộ, giúp đỡ đồng bào các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung - Tây Nguyên để sớm vượt qua giai đoạn khó khăn do bão lũ.

Sự giúp đỡ thiết thực về tinh thần, vật chất là những tình cảm quý báu góp phần giúp đỡ Nhân dân vùng bị ảnh hưởng kịp thời ổn định đời sống và phục hồi sản xuất. Thời gian ủng hộ từ ngày 27/11/2025 - 9/12/2025.

Các đại biểu ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả do thiên tai, bão lũ gây ra. (Ảnh: TH)

Được biết, sau lễ phát động cấp tỉnh, tại các cơ quan, đơn vị, địa phương sẽ tổ chức phát động ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ gây ra trong chương trình chào cờ đầu tháng 12; đồng thời lan tỏa tinh thần trên các trang thông tin địa phương đơn vị.

Mọi sự ủng hộ xin gửi tới: Ban Vận động Quỹ Cứu trợ tỉnh Hà Tĩnh, số tài khoản 112.256.888.888 tại ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - chi nhánh Hà Tĩnh hoặc tài khoản 8622399999 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển - chi nhánh Hà Tĩnh.

Ủng hộ trực tiếp tại Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh, số 98 đường Phan Đình Phùng, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh.

