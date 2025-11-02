Hà Tĩnh: Khẩn trương khắc phục sự cố vỡ bờ moong mỏ sắt Thạch Khê

Sự cố xảy ra vào khoảng 13h chiều nay (2/11), tại khu vực Hồ Moong thuộc mỏ sắt Thạch Khê, tỉnh Hà Tĩnh.

Moong mỏ sắt Thạch Khê có dung tích gần 20 triệu m3 nước. Sau nhiều ngày mưa lớn kéo dài, áp lực nước dâng cao khiến một đoạn đê bao bị vỡ, làm nước tràn ra ngoài, đe dọa khu dân cư phía hạ lưu.

Ngay sau khi sự cố xảy ra, chính quyền xã Thạch Khê đã huy động khoảng hàng trăm người dân cùng lực lượng dân quân, công an xã, sử dụng đất, bao tải cát và các phương tiện cơ giới để gia cố đoạn đê bị vỡ, ngăn nước tràn lan.

Sau nhiều giờ nỗ lực khắc phục, đoạn đê bao đã được gia cố.

