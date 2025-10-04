Hà Tĩnh: Chung tay khắc phục thiệt hại do bão số 10

Lãnh đạo xã Cổ Đạm và nhà hảo tâm trao biểu trưng hỗ trợ làm nhà cho người dân. Ảnh: Công Tường/TTXVN

Hình ảnh những ngôi nhà bị tốc mái hoàn toàn, tài sản ngấm nước hư hỏng trở thành nỗi ám ảnh, rất nhiều hộ dân đang phải sống trong cảnh ăn nhờ, ở đợ nhà người thân, hàng xóm mong chờ sự hỗ trợ khẩn cấp để có thể lợp lại mái nhà, sớm ổn định cuộc sống.

Cơn bão số 10 xảy ra đã gây thiệt hại lớn về người và tài sản cho nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, bão làm 1 người chết, 15 người bị thương. Bão kèm theo gió giật mạnh làm hư hỏng sập và tốc mái hơn 95.000 ngôi nhà, nhiều làng mạc ven biển số nhà tốc mái từ 70% đến 80%. Các công trình phúc lợi, y tế, trường học, công trình giao thông hư hỏng nặng nề.

Chính quyền địa phương kêu gọi các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước hỗ trợ kịp thời khắc phục thiệt hại ban đầu, để người dân sớm ổn định vượt qua khó khăn. Đến nay, nhiều tổ chức cá nhân đã hỗ trợ cho tỉnh Hà Tĩnh hàng tỷ đồng, đó là những tấm lòng tương thân, tương ái cùng chung tay giúp người dân, sớm dựng, lợp, khắc phục lại nhà cửa bị hư hỏng, thiệt hại.

Xã Đan Hải địa phương vùng ven biển nơi hứng chịu những trận cuồng phong đã thiệt hại nặng nề cho nhân dân trong vùng. Nhiều gia đình vốn đã khó khăn, nay càng vất vả hơn đó là trường hợp của ông Trần Văn Tân thôn Long Thủy xã Đan Hải. Sau 5 ngày bão tan, ông Tân vẫn tiều tụy dọn dẹp nhà cửa, vợ và ba người con nhỏ phải đi lánh nạn ở nhà ngoại vì căn nhà đã không còn nóc, mái che.

Lãnh đạo xã Đan Hải và nhà hảo tâm trao hỗ trợ làm nhà ông Trần Văn Tân thôn Long Thủy, xã Đan Hải (Hà Tĩnh). Ảnh: Công Tường/TTXVN

Hoàn cảnh gia đình ông Tân vô cùng bi đát vì vợ ông mắc căn bệnh thiếu máu huyết tán phải điều trị định kỳ, gánh nặng kinh tế đè nặng lên vai người đàn ông làm nghề tự do. Đáng nói hơn, đây là lần thứ hai trong vòng hơn một tháng ngôi nhà của ông bị bão tàn phá.

...

Trước thiệt hại đó, Quỹ Khởi sự từ tâm của Tập đoàn Kim Oanh đã hỗ trợ cho gia đình ông 70 triệu để ông Tân dựng, lợp làm mới lại nhà. Ông Trần Văn Tân cảm ơn các cấp chính quyền và Tập đoàn Kim Oanh đã ủng hộ tiền, gia đình ông sớm mua vật tư để khắc phục có nhà để ở.

Gia đình bà Trần Thị Nga (70 tuổi, ngụ xã Đan Hải) cho biết: Sau khi đi sơ tán bão trở về, vợ chồng bà bàng hoàng trước cảnh tượng tan hoang toàn bộ mái ngói bị cuốn bay, tài sản ngấm nước hư hỏng. Hình ảnh đau lòng nhất là bàn thờ gia tiên nằm chơ vơ giữa ngôi nhà đổ nát. Bà Nga phải nhờ hàng xóm khiêng bàn thờ ra đặt ngoài sân che chắn, rồi cùng chồng sang nhà con ở tạm, cố gắng nhặt nhạnh những gì còn sót lại.

Không chỉ xã Đan Hải, xã Cổ Đạm địa phương thiệt hại rất lớn do bão, hàng trăm ngôi nhà tốc mái, nhiều nhà bị sập hoàn toàn. Hệ thống nhà hàng, kinh doanh ngoài bờ biển xóa sổ hoàn toàn. Ông Nguyễn Văn Tuấn, Chủ tịch xã Cổ Đạm chia sẻ: Sau khi bão tan xã đã huy động toàn bộ lực lượng khắc phục giúp nhân dân lợp lại nhà, cửa. Tuy nhiên nhiều gia đình thiệt hại nặng nề, vật tư như tôn, ngói khan hiếm, người dân nghèo khó cần sự chung tay hỗ trợ của cộng đồng của các nhà hảo tâm để giúp địa phương sớm hỗ trợ xây nhà mới cho người dân.

Quỹ Khởi sự từ tâm của Tập đoàn Kim Oanh đã này đã trao tổng số tiền 1,2 tỷ đồng cho 17 hộ dân bị thiệt hại nặng nề nhất do bão Bualoi cho xã Đan Hải và xã Cỗ Đạm, mỗi hộ nhận 70 triệu đồng.

Lãnh đạo xã Cổ Đạm và nhà hảo tâm trao biểu trưng hỗ trợ làm nhà cho gia đình ông Trần Văn Đồ. Ảnh: Công Tường/TTXVN

Sau cơn bão nhiều tổ chức, tập đoàn, cá nhân đã đồng lòng hổ trợ tiền và vật chất cho nhân dân Hà Tĩnh khắc phục khó khăn, tiêu biểu như Tập đoàn Vingroup hỗ trợ 500 tỷ đồng cho các tỉnh thiệt hại do bão trong đó có tỉnh Hà Tĩnh. Thành phố Hà Nội hỗ trợ tỉnh Hà Tĩnh 15 tỷ đồng, tỉnh Quảng Ninh 4 tỷ đồng, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trích kinh phí hỗ trợ khẩn cấp 30 tỷ cho Hà Tĩnh... Ngoài ra các nhà hảo tâm quyên góp hỗ trợ tiền và vật chất đến với nhân dân vùng thiệt hại do bão lũ, từng bước hỗ trợ về tinh thần và vật chất cho đồng bào tỉnh Hà Tĩnh.

Bão số 10 đã gây ra những tổn thất không nhỏ về vật chất và tinh thần đối với người dân Hà Tĩnh. Những tấm lòng vàng, sự hỗ trợ kịp thời từ cộng đồng đã tiếp thêm sức mạnh to lớn, giúp người dân vùng bão có thêm nghị lực để dọn dẹp đống đổ nát, xây dựng lại mái ấm. Sự chung tay này không chỉ là trợ giúp về vật chất, mà còn là minh chứng rõ nét cho tinh thần "tương thân tương ái," góp phần sưởi ấm những ngôi nhà đang phải đối diện với cảnh "màn trời chiếu đất" sau bão.

Tác giả: Tường Vũ

Nguồn tin: Báo Tin tức