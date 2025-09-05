Tiền điện tháng 8 lại khiến nhiều người dân “choáng váng”

Nhận thông báo tiền điện tháng 8, anh Ngọc – cư dân phố Đào Tấn (Hà Nội) không khỏi bất ngờ. “Nhà tôi nhỏ, lại dùng điện rất tiết kiệm. Các tháng hè trước đây, tiền điện chỉ khoảng 800 nghìn đồng. Thế nhưng tháng 8 này tăng vọt lên 1,4 triệu – gần gấp đôi”, anh Ngọc nói và cho rằng, dù thời tiết tháng 8 có gay gắt hơn, với những đợt nắng nóng cực điểm, thì mức tăng này vẫn là bất thường. “Tôi thực sự hoảng khi thấy con số đó, vì mức sử dụng điện không thay đổi quá lớn”.

Chung nỗi băn khoăn, anh Nguyễn Văn Chiến (Phú Lương, Hà Nội) chia sẻ: “Ba tháng gần đây tiền điện đều tăng, tháng 7 đã tăng nhiều so với tháng 6. Vậy mà sang tháng 8, hóa đơn tăng tiếp hơn 150 nghìn đồng. Tôi thật sự không hiểu vì sao”. Không chỉ các hộ gia đình, người thuê trọ cũng cảm thấy “ngột ngạt” trước mức tiền điện tăng đột biến. Anh Minh, trọ tại phố Trần Cung, Hà Nội cho biết: “Tiền điện chia đều đầu người. Tháng này riêng mình tôi phải nộp 500 nghìn, tăng hơn 100 nghìn đồng so với những tháng trước”.

Tiền điện tăng vọt không chỉ là phản ánh riêng lẻ tại Hà Nội, mà còn xuất hiện ở nhiều tỉnh thành khu vực miền Bắc và miền Trung. Đáng chú ý, một số khách hàng cho biết hóa đơn điện của họ trong nhiều tháng liên tiếp giống hệt nhau, không chênh lệch dù chỉ một con số – điều khiến họ nghi ngờ về độ chính xác trong cách ghi chỉ số và cách tính tiền điện hiện nay.

Trước những băn khoăn của nhiều khách hàng về hoá đơn tiền điện tháng 8 tăng cao, ngày 4/9, Tổng Công ty Điện lực Hà Nội (EVNHANOI) cho rằng, bước sang tháng 8, công suất và sản lượng tiêu thụ điện toàn thành phố liên tục lập đỉnh mới, cao nhất trong lịch sử từng được ghi nhận. Dù cuối tháng thời tiết có dịu hơn so với tháng 6, 7 nhưng thời tiết vẫn rất cực đoan, nắng nóng. Vì thế, người dân vẫn sử dụng các thiết bị như điều hòa nhiệt độ một cách thường xuyên, từ đó dẫn đến sự gia tăng về chỉ số điện cũng như tiền điện tăng cao. Không chỉ vậy, việc bật/tắt hoặc sử dụng thiết bị điện không đúng cách cũng góp phần khiến tiền điện tăng cao.

Đại diện EVNHANOI cho biết thêm, đến thời điểm hiện nay, EVNHANOI đã lắp đặt công tơ điện tử đo xa cho 100% khách hàng sử dụng điện trên địa bàn thành phố. Quý khách tải App EVNHANOI để theo dõi chỉ số, hóa đơn và sử dụng dịch vụ điện mọi lúc, mọi nơi; trong quá trình sử dụng điện, nếu có vướng mắc xin liên hệ Tổng đài Chăm sóc khách hàng 19001288 (hỗ trợ 24/7) để được tư vấn và giải đáp.

Theo một số chuyên gia trong lĩnh vực điện lực, giá điện tăng từ tháng 5/2025 (giá bán lẻ điện bình quân tăng từ 2.103,11 đồng lên 2.204,07 đồng một kWh (chưa gồm thuế VAT), tương đương tăng 4,8%), khiến giá điện các tháng tiếp sau tăng so với trước đó. Thêm vào đó, thời tiết mùa hè cực đoan, nhu cầu sử dụng các thiết bị làm mát tăng vọt nên điện năng tiêu thụ nhiều hơn.

“Hiện nay, các công ty điện lực đều sử dụng toàn bộ công tơ điện tử và đo từ xa nên không thể can thiệp được. Bên cạnh đó, các công ty điện lực đều có app để theo dõi lượng điện tiêu thụ, khách hàng có thể truy cập và xem lượng tiêu thụ hàng ngày. Nếu thấy bất thường thì báo ngay cho ngành điện để hỗ trợ, xem xét nguyên nhân”. Ngoài ra, có một thói quen khiến lượng điện sử dụng của khách hàng có thể tăng là do họ không tắt các thiết bị khi ra khỏi nhà, khi không sử dụng.

Về sự trùng hợp trong hóa đơn điện các tháng liên tiếp, chuyên gia cho rằng vẫn có thể xảy ra. Tuy nhiên, nếu khách hàng thấy băn khoăn, bất hợp lý nên gọi đến tổng đài của các tổng công ty điện lực để được hỗ trợ. Ngoài ra, khách hàng cũng nên kiểm tra lại các thiết bị điện, đường truyền tải trong nhà để xem các thiết bị có hỏng hóc, gây rò rỉ điện hay chập điện dẫn đến lượng tiêu thụ điện tăng vọt hay không.



Tác giả: Lưu Hiệp

Nguồn tin: cand.com.vn

