Thủy Tiên gây sốc vì ăn mặc hớ hênh, lộ điểm nhạy cảm trên thảm đỏ

Tối ngày 03/12, buổi công chiếu Công Tử Bạc Liêu đã chính thức diễn ra, chứng kiến màn đổ bộ của dàn ngôi sao hot nhất nhì showbiz Việt tới tham dự như Song Luân, Thiên Ân, Kaity Nguyễn, Thuỳ Tiên, HURRYKNG, Pháp Kiều… Tuy nhiên, tâm điểm truyền thông hôm nay gọi tên Thuỷ Tiên với bộ váy gây sốc.

Thuỷ Tiên gây sốc với trang phục phản cảm trên thảm đỏ Công Tử Bạch Liêu

Xuất hiện trên thảm đỏ với thần thái rạng rỡ, Thuỷ Tiên lại khiến người hâm mộ nhức mắt khi diện bộ đầm 2 dây màu hồng cúp ngực. Mọi chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu như nữ ca sĩ không để lộ điểm nhạy cảm rõ như ban ngày.

Netizen đồng loạt phát hoảng trước tình huống gây “xịt keo” này, chỉ trích Thuỷ Tiên cố tình ăn mặc phản cảm đế chiếm spotlight. Ngoài ra, có ý kiến cho rằng chiếc váy vô tình có phần thiết kế như vậy, đồng thời cũng nhắc nhở Thuỷ Tiên nên để ý trang phục kỹ càng, chỉn chu hơn khi xuất hiện trước công chúng.

Một số bình luận của netizen:

- Trời ơi Thuỷ Tiên không biết ngại hả?

- Cái váy phản chủ thật sự. Ai bảo bả mặc cái váy này vậy?

...

- Yêu cầu trừ lương stylist của Thuỷ Tiên liền.

...

Cách đây không lâu, Thuỷ Tiên đã tái xuất showbiz Việt sau 2 tháng "mai danh ẩn tích" khỏi MXH, thu hút sự chú ý khi xuất hiện ở một sự kiện giải trí. Chủ nhân bản hit Giấc Mơ Tuyết Trắng gây ấn tượng mạnh với nhan sắc lên hương rõ rệt, vóc dáng vẫn chuẩn chỉnh như gái đôi muơi. Ngấp nghé tuổi 40, Thuỷ Tiên vẫn duy trì được vẻ trẻ trung, tươi tắn khiến người hâm mộ liên tục "xin vía".

Thuỷ Tiên tái xuất trước công chúng với diện mạo xinh đẹp xuất thần

Ồn ào tiền thiện nguyện vẫn chưa hề buông tha cho Thuỷ Tiên và Công Vinh

Trước đó, có tin đồn lan truyền khắp các diễn đàn online rằng đôi vợ chồng đang trong giai đoạn hoàn tất thủ tục ly hôn. Ngay lập tức, Công Vinh đã lên tiếng phản bác thông tin sai lệch này, cho rằng mọi thông tin liên quan đến việc Công Vinh và Thuỷ Tiên ly hôn đều là không chính xác. "Hôm qua bố mẹ hai bên gọi điện giáo huấn đạo vợ chồng một tràng rất lâu. Hai vợ chồng ngơ ngác chẳng hiểu ý gì. Riêng bố còn qua tận nhà giáo huấn đôi trẻ. Té ra ông bà đọc thông tin báo lá cải trên mạng nên nghi hai vợ chồng ly dị. Quá khổ", cựu danh thủ cho biết.

Tác giả: Bạch Khởi

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn