Chuyện gì đang xảy ra với Thủy Tiên - Công Vinh?

Người là cầu thủ đình đám tại Việt Nam, người là ca sĩ, diễn viên có chỗ đứng nhất định trong Vbiz, hành trình hôn nhân của Thủy Tiên và Công Vinh được công chúng dõi theo từ nhiều năm qua. Có giai đoạn, cả hai thường xuyên chia sẻ về cuộc sống đời thường, đồng hành cùng nhau trong các hoạt động showbiz. Tuy nhiên, sau khi gặp "sóng gió" liên quan đến việc kêu gọi từ thiện, cặp "Beck - Vic Vietnam" này khép kín hơn.

Đáng chú ý, những người theo dõi vợ chồng Công Vinh - Thủy Tiên sẽ nhận ra nhiều điều bất thường trong thời gian gần đây. Từ một người được nhiều nhãn hàng lựa chọn đăng bài quảng cáo trên Fanpage gần 10 triệu người theo dõi, Thủy Tiên không có hoạt động thương mại nào suốt 4-5 tháng vừa qua. Bài đăng gần nhất của nữ ca sĩ là vào tháng 9/2024, cập nhật hình ảnh diện đồ cổ trang và sau đó phải cầu xin cư dân mạng ngừng mỉa mai.

Trang cá nhân của Thủy Tiên không có bài đăng mới từ đầu tháng 9/2024 đến nay

Thủy Tiên cũng không mở những phiên livestream bán hàng hay đăng bài quảng cáo trên fanpage như trước kia

Không chỉ Thủy Tiên, Công Vinh cũng "đóng băng" mạng xã hội từ tháng 6/2024, bài đăng gần nhất là lên tiếng thông tin ly hôn. Suốt gần nửa năm qua, nam cầu thủ không có chia sẻ mới liên quan đến công việc hay gia đình. Chính động thái im hơi lặng tiếng, vắng bóng suốt nhiều tháng một cách bất thường của Công Vinh - Thủy Tiên khiến cư dân mạng hoang mang không rõ chuyện gì đang xảy ra với đôi vợ chồng đình đám Vbiz này. Giữa lúc showbiz Việt đang rộn ràng vào những tháng cuối năm, cư dân mạng cũng mong chờ màn tái xuất của Thủy Tiên.

Lần gần nhất Công Vinh cập nhật mạng xã hội là lên tiếng thông tin ly hôn

Hồi tháng 6/2024, bác sĩ Cao Hữu Thịnh từng đăng bức ảnh đi ăn cùng vợ chồng Công Vinh. Thời điểm đó, đa số cư dân mạng đều dự đoán mục đích buổi gặp gỡ này có liên quan đến chuyện Công Vinh và Thủy Tiên chuẩn bị có con thứ 2 vì bác sĩ Thịnh nổi tiếng là người hỗ trợ nhiều sao Việt thực hiện thụ tinh ống nghiệm (IVF).

Hồi cuối năm 2023, Thủy Tiên từng thông báo phải hủy lịch trình một buổi biểu diễn vì lý do sức khỏe. Thời điểm đó, "thánh soi" phát hiện nữ ca sĩ vừa thực hiện một thủ thuật trong quá trình tiến hành phương pháp thụ tinh ống nghiệm (IVF). Trong nửa năm qua, Thủy Tiên ít xuất hiện trước công chúng, tuy nhiên cô chưa tiết lộ cụ thể kế hoạch sinh con thứ 2.

Con gái đầu lòng của Công Vinh và Thủy Tiên nay đã được 11 tuổi, có tên thân mật là Bánh Gạo. Mặc dù nhóc tỳ đã cao lớn, ra dáng thiếu nữ nhưng vợ chồng nữ ca sĩ vẫn quyết giữ kín dung mạo con gái trước công chúng. Bánh Gạo được đầu tư học trường quốc tế với mức học phí tầm 500-800 triệu/năm, tùy theo cấp bậc. Thủy Tiên từng chia sẻ con gái khá cá tính, năng động nhưng cũng vô cùng tâm lý, biết bảo vệ mẹ trước dư luận. Vợ chồng Công Vinh dành hầu hết thời gian cho con, thường xuyên đưa bé đi du lịch khắp nơi trong và ngoài nước.

... Trước khi lui về ở ẩn, Thủy Tiên vướng nghi vấn đang lên kế hoạch mang thai nhóc tỳ thứ 2

Công Vinh và Thủy Tiên từng gặp nhiều định kiến, ồn ào khi công khai mối quan hệ. Tuy nhiên, trong 2 thập kỷ từ yêu đến cưới, Công Vinh và Thủy Tiên luôn sát cánh, san sẻ với nhau mọi chuyện trong cuộc sống. Thời điểm nữ ca sĩ gặp ồn ào từ thiện, Công Vinh sẵn sàng lên tiếng, livestream để bảo vệ vợ trước dư luận. Công Vinh cho biết cả hai chưa từng gặp cãi vã hay mâu thuẫn lớn, thậm chí những lần giận nhau đều rất ít và được giải quyết ngay trong ngày. Cựu cầu thủ từng chia sẻ quan điểm: "Còn duyên vợ chồng thì sẽ còn sống kiếp mãi mãi, hết duyên thì có níu kéo cũng không giữ được người mình yêu".

Về phía Thủy Tiên, cô từng khoe được chồng cho 40 tỷ tiêu vặt, chuyển khoản nóng 2 tỷ mừng sinh nhật. Nữ ca sĩ cho biết ông xã luôn muốn cô được nghỉ ngơi, chỉ ở nhà chăm sóc con cái. Cô từng chia sẻ: "Với Tiên, anh Vinh là người chồng, người cha, bạn đời và là người yêu, người bạn. Vì thế, Tiên và anh Vinh luôn tranh thủ thời gian để hâm nóng tình cảm mọi lúc mọi nơi. Ai nói cuộc sống gia đình nhàm chán chứ với Tiên thì cuộc sống đó luôn là điều thú vị mỗi ngày".

Liên quan đến tin đồn ly hôn, Công Vinh đáp trả: "Cặp đôi sơ hở là bị đồn ly dị. Hôm qua bố mẹ 2 bên gọi điện giáo huấn đạo vợ chồng cho cặp đôi 1 tràng rất lâu, 2 vợ chồng ngơ ngác chả hiểu là ý gì, riêng bố còn qua tận nhà giáo huấn đôi trẻ. Té ra ông bà đọc trên mạng nên sinh nghi 2 vợ chồng ly dị, quá khổ ạ".

Thủy Tiên và Công Vinh sống trong biệt thự trắng đắt đỏ, thường xuyên du lịch nước ngoài

Về việc liên tục bị nhắn lại ồn ào thiện nguyện, lần gần nhất Thủy Tiên đáp trả: "Bộ Công an cũng yêu cầu chính quyền công an địa phương đối chiếu người dân, đúng sai có báo cáo, đối chiếu toàn bộ thu chi của tôi. Kết quả điều tra được Bộ Công an gửi Viện Kiểm sát tối cao kiểm tra hồ sơ, đồng ý công nhận kết quả và công bố tôi không có hành vi gian dối, không chiếm đoạt tiền từ thiện. Những người dựa vào video cắt ghép, tự cho mình quyền phán xét thì tội cho tôi quá. Tôi là phụ nữ bình thường, nếu làm sai sẽ bị khởi tố, sao có thể tự do như vậy. Tôi muốn sống bình thường nhưng không chịu nổi với mọi người. Nếu sai, tôi bị trời phạt. Nếu không, những người chửi tôi hoài sẽ lãnh nghiệp của tôi".

Công Vinh từng "căng đét" trên livestream để bênh vực vợ trước những lời lẽ tấn công từ cư dân mạng

Sau những chuyện trong quá khứ, Thủy Tiên kín tiếng hơn trong việc chia sẻ những vấn đề riêng tư

