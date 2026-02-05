Thượng tướng Phạm Trường Sơn thăm, kiểm tra, chúc Tết Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh

Thăm, kiểm tra Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh, Thượng tướng Phạm Trường Sơn biểu dương đơn vị năm 2025 đã tập trung triển khai đồng bộ, toàn diện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, công tác biên phòng, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.

Quang cảnh buổi thăm, chúc Tết tại Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh.

Thượng tướng Phạm Trường Sơn chúc Tết tại Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh.

Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Bộ CHQS tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch, luyện tập các phương án sẵn sàng chiến đấu; phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an nắm chắc tình hình địa bàn, sẵn sàng xử lý các tình huống.

Phối hợp, tổ chức các hoạt động thăm, động viên, tặng quà các gia đình chính sách, cán bộ lão thành cách mạng, tổ chức các hoạt động chăm lo Tết cho đồng bào biên giới, biển đảo; chuẩn bị chu đáo chế độ, tiêu chuẩn cho bộ đội vui xuân, đón Tết.

... Thượng tướng Phạm Trường Sơn tặng quà cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh.

Thượng tướng Phạm Trường Sơn yêu cầu, thời gian tới, các đơn vị tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn kiện, kế hoạch sẵn sàng chiến đấu sát với từng nhiệm vụ và thực tiễn của đơn vị; nắm chắc tình hình, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ.

Phối hợp bảo đảm tốt an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cho nhân dân vui xuân, đón Tết.

Thượng tướng Phạm Trường Sơn tặng biểu quà cho xã Đức Thọ và xã Đức Đồng, tỉnh Hà Tĩnh.

Chiều cùng ngày, Thượng tướng Phạm Trường Sơn cùng đoàn công tác đã thăm, tặng hơn 120 suất quà (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng) cho các hộ gia đình chính sách trên địa bàn xã Đức Thọ và xã Đức Đồng, tỉnh Hà Tĩnh.

Tác giả: Dương Hoàng

Nguồn tin: qdnd.vn