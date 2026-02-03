Dự án điện gió 4.700 tỷ kéo dài, Hà Tĩnh 3 lần điều chỉnh chủ trương đầu tư

Nhiều lần điều chỉnh, dự án vẫn “án binh bất động”

Dự án Trang trại phong điện HBRE Hà Tĩnh được UBND tỉnh Hà Tĩnh chấp thuận chủ trương đầu tư lần đầu tại Quyết định số 3260/QĐ-UBND ngày 25/9/2020, đồng thời chấp thuận Công ty Cổ phần Phong điện HBRE Hà Tĩnh làm nhà đầu tư. Đến đầu tháng 3/2021, dự án tiếp tục được phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Sau nhiều năm chấp thuận, đến nay dự án Trang trại phong điện HBRE Hà Tĩnh vẫn chưa thể triển khai xây dựng và tiếp tục điều chỉnh chủ trương...



Theo hồ sơ ban đầu, dự án có công suất thiết kế 120MW với 25 tua-bin gió, sản lượng điện thương phẩm ước đạt hơn 350 triệu kWh/năm. Diện tích sử dụng đất khoảng 30,28ha, bố trí tại các phường Kỳ Phương, Kỳ Liên, Kỳ Long, Kỳ Thịnh, Kỳ Trinh và xã Kỳ Lạc (thị xã Kỳ Anh cũ).

Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thành trong vòng 18 tháng, nghiệm thu và đóng điện vận hành ngay trong năm 2021. Tuy nhiên, thực tế triển khai cho thấy dự án liên tục gặp vướng mắc về thủ tục pháp lý, khiến tiến độ bị kéo dài nhiều năm và chưa thể triển khai như lộ trình đề ra.

Mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Báu Hà đã ký Quyết định số 72/QĐ-UBND, chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án Trang trại phong điện HBRE Hà Tĩnh (điều chỉnh lần thứ ba, ngày 31/12/2025).

Theo quyết định điều chỉnh, dự án vẫn giữ nguyên công suất thiết kế 120MW, song số lượng tua-bin gió giảm mạnh từ 25 xuống còn 19 tua-bin. Sản lượng điện thương phẩm theo đó cũng điều chỉnh giảm, còn khoảng 319,65 triệu kWh/năm.

Hà Tĩnh tiếp tục điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án điện gió HBRE Hà Tĩnh.



Diện tích sử dụng đất của dự án lại được điều chỉnh tăng từ hơn 30ha lên khoảng 41,58ha. Quy mô hạ tầng kỹ thuật của dự án gồm trạm nâng áp 22(35)/110kV công suất 2x70MVA; nhà điều hành; đường dây 110kV dài khoảng 9,06km đấu nối vào tuyến Kỳ Anh – Vũng Áng.

Địa điểm thực hiện dự án cũng được điều chỉnh, chuyển sang các khu vực xã Kỳ Lạc, phường Sông Trí, phường Vũng Áng và phường Hoành Sơn (tỉnh Hà Tĩnh).

Về tiến độ, UBND tỉnh Hà Tĩnh quy định thời gian thực hiện dự án là 18 tháng, tính từ ngày có quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư lần thứ ba.

“Ông chủ” đứng sau dự án điện gió HBRE Hà Tĩnh

Theo tìm hiểu của VietnamFinance, Công ty Cổ phần Phong điện HBRE Hà Tĩnh được thành lập vào tháng 10/2017, trụ sở tại số 234 đường Hải Thượng Lãn Ông, TP. Hà Tĩnh (nay là phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh).

Thời điểm mới thành lập, doanh nghiệp có vốn điều lệ 50 tỷ đồng, trong đó Công ty TNHH H&Brothers Real Estate nắm 60% cổ phần, 40% còn lại thuộc về ông Hồ Tá Tín. Cuối năm 2018, doanh nghiệp tăng vốn lên 150 tỷ đồng, với sự tham gia của bà Phan Thị Thanh Thủy (nắm 10% cổ phần). Đến cuối năm 2020, vốn điều lệ tiếp tục được nâng lên 392 tỷ đồng và duy trì cho đến nay.

Từ đầu tháng 3/2025, người đại diện theo pháp luật kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Phong điện HBRE Hà Tĩnh là ông Huỳnh Song Trà (SN 1973, hộ khẩu thường trú tại Hà Nội).

Công ty Cổ phần Phong điện HBRE Hà Tĩnh là pháp nhân gắn với HBRE Group – doanh nghiệp do ông Hồ Tá Tín sáng lập từ năm 2010. HBRE từng gây chú ý khi tăng vốn điều lệ từ 100 tỷ đồng lên 1.000 tỷ đồng vào năm 2019, trước khi giảm về mức 160 tỷ đồng như hiện nay. Ông Hồ Tá Tín hiện vẫn nắm 90% vốn và giữ vị trí Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện theo pháp luật của HBRE Group.

Ít ai biết, tiền thân của HBRE Group là Công ty TNHH H&Brothers Real Estate – doanh nghiệp có định hướng ban đầu trong lĩnh vực bất động sản. Trong giai đoạn rót vốn vào các dự án điện gió quy mô lớn, doanh nghiệp này từng đăng ký ngành nghề kinh doanh chính là bán buôn ô tô và xe có động cơ khác, trước khi bổ sung ngành nghề sản xuất điện vào năm 2019.

Tác giả: Châu Anh

Nguồn tin: vietnamfinance.vn