Hà Tĩnh hoàn tất tiếp nhận 140 hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh

Tính đến 17h ngày 1/2/2026, người được giới thiệu ứng cử ĐBQH khoá XVI và đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã hoàn tất việc nộp hồ sơ.

Theo quy định của Luật Bầu cử, thời gian nhận hồ sơ ứng cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 được thực hiện trong giờ hành chính các ngày trong tuần, bắt đầu từ ngày 15/12/2025 và kết thúc vào 17h ngày 1/2/2026 (chậm nhất 42 ngày trước ngày bầu cử).

Riêng thứ bảy, ngày 31/1/2026 và chủ nhật, ngày 1/2/2026, Ủy ban Bầu cử các cấp cử người trực để nhận hồ sơ ứng cử.

Địa điểm tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh Hà Tĩnh.



Đồng thời, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức hội nghị với các cơ quan, tổ chức, đơn vị được phân bổ người giới thiệu ứng cử ĐBQH khoá XVI và đại biểu HĐND tỉnh khoá XIX nhiệm kỳ 2026-2031 để hướng dẫn về nội dung, trình tự, thủ tục giới thiệu người ứng cử. Sở Nội vụ hướng dẫn biểu mẫu hồ sơ người ứng cử.

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện giới thiệu người ứng cử theo quy trình 3 bước: ban lãnh đạo họp để dự kiến người được giới thiệu ứng cử; tổ chức hội nghị lấy ý kiến của cử tri nơi công tác; tiến hành hội nghị ban lãnh đạo mở rộng để thảo luận, giới thiệu người ứng cử.

Tính đến 17h ngày 1/2/2026, người được giới thiệu ứng cử ĐBQH khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại Hà Tĩnh đã hoàn thành việc nộp hồ sơ theo đúng quy định.

Sau khi kết thúc việc nhận hồ sơ người ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND tỉnh, Ủy ban Bầu cử tỉnh Hà Tĩnh đã chuyển 15 hồ sơ của người ứng cử ĐBQH tại địa phương đến Hội đồng Bầu cử quốc gia theo quy định; đồng thời, gửi Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh danh sách trích ngang lý lịch, bản sao tiểu sử tóm tắt và bản kê khai tài sản, thu nhập của 15 người ứng cử ĐBQH và 125 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh.

Trên cơ sở đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh sẽ lập danh sách sơ bộ người ứng cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031 để chuẩn bị cho hội nghị hiệp thương lần thứ 2 (được tổ chức vào sáng ngày 2/2/2026).

Tác giả: Đức Anh

Nguồn tin: phapluatplus.baophapluat.vn