Hà Tĩnh: Cận cảnh dự án đô thị đề xuất gia hạn tiến độ sau nhiều năm dang dở

Your browser does not support the video tag.

Clip: Khu trung tâm thương mại 2 tầng dang dở nằm phơi sương.

Ngày 2/2, ông Nguyễn Quang Huy, Phó Chủ tịch UBND xã Cổ Đạm, tỉnh Hà Tĩnh, cho biết dự án xây dựng hạ tầng khu dân cư đô thị Đông Dương đã được Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Tĩnh đề xuất với UBND tỉnh tiến hành gia hạn tiến độ thực hiện.

"Hiện nay, khu đô thị đang dang dở, thiếu đồng bộ. Vì vậy, việc điều chỉnh dự án, kéo dài thời gian hoàn thành sẽ mở ra cơ hội cho chủ đầu tư thực hiện, hoàn thành và đưa khu đô thị vào hoạt động", Phó Chủ tịch UBND xã Cổ Đạm thông tin.

Dự án hạ tầng khu đô thị Đông Dương tại xã Cổ Đạm, tỉnh Hà Tĩnh với quy mô 6,41ha, do Công ty CP Đầu tư Xây dựng và phát triển Đông Dương (trụ sở tại Hà Nội) làm chủ đầu tư, được UBND tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt năm 2018.

Dự án được thực hiện với quy mô gồm: Xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật như đường giao thông nội bộ, hệ thống cấp điện… tại 174 lô đất nền; khu trung tâm thương mại 2 tầng nổi; khách sạn 7 tầng, được thiết kế theo tiêu chuẩn 3 sao với 50 phòng; cùng với đó là các hệ thống công viên cây xanh, khu xử lý nước thải…

... Dự án từng được kỳ vọng sẽ đáp ứng xây dựng hạ tầng khu dân cư nông thôn mới đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, đạt tiêu chuẩn đô thị loại V, giải quyết nhu cầu về đất ở của người dân. Thế nhưng, cho đến nay dự án vẫn chưa hoàn thành. Qua quan sát, điểm nhấn của dự án là khu phức hợp gồm tòa nhà dịch vụ và thương mại Đông Dương, thiết kế 2 tầng nổi, mới làm được phần thô thì dừng. Trải qua thời gian, công trình đã có dấu hiệu xuống cấp.

Các hạng mục khác như: khuôn viên cây xanh, cổng chào,… đang dang dở. Cỏ mọc um tùm trong khuôn viên dự án, thép phơi nắng phơi mưa tại công trường…

Còn hạng mục khách sạn Đông Dương, gồm 50 phòng tiêu chuẩn 3 sao cao 7 tầng thì chưa triển khai thi công.

Việc phân lô bán nền đã hoàn thành, nhưng hiện tại chỉ mới có một số hộ dân vào xây dựng nhà ở trong khu đô thị. Thế nhưng con đường đấu nối từ đường 22/12 dẫn vào khu đô thị vẫn chưa được hoàn thiện.

Phó Chủ tịch UBND xã Cổ Đạm cho biết: “Thời gian qua, chủ đầu tư không hề triển khai thi công các hạng mục còn lại. Do dự án làm dở dang khiến khu đô thị bị mất mỹ quan, nhếch nhác, người dân mua đất cũng đã phản ánh nhiều lần đến xã về tình trạng này".

Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Tĩnh và chính quyền địa phương đã tiến hành kiểm tra tổng thể dự án. Để tháo gỡ các nội dung nêu trên, chủ đầu tư đã xin gia hạn tiến độ và đang được sở ban ngành hướng dẫn thực hiện các hồ sơ pháp lý theo đúng quy trình.

Tác giả: Nguyễn Anh Ngọc

Nguồn tin: nguoiduatin.vn