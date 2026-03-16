Ông Tô Thái Hoà được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh

Dự hội nghị có Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Báu Hà; đại diện lãnh đạo sở Xây dựng, lãnh đạo phường Hà Huy Tập cùng các ban, ngành, địa phương liên quan.

Toàn cảnh Hội nghị

Ngày 11/3/2026, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định ký Quyết định số 579/QĐ-UBND về việc điều động và bổ nhiệm cán bộ. Theo đó, tiếp nhận ông Tô Thái Hoà (SN 1984) - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Hà Huy Tập đến nhận công tác tại Sở Xây dựng kể từ ngày 12/3/2026; bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Xây dựng, thời hạn giữ chức vụ là 5 năm.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Báu Hà tặng hoa chúc mừng tân Phó Giám đốc Sở Xây dựng Tô Thái Hoà

Phát biểu chúc mừng, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định thay mặt lãnh đạo tỉnh, gửi lời chúc mừng tới đồng chí Tô Thái Hoà đã được tín nhiệm, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Xây dựng. Đồng thời bày tỏ tin tưởng trên cương vị mới, đồng chí Tô Thái Hoà sẽ tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm công tác, cùng tập thể lãnh đạo và cán bộ, công chức, viên chức của Sở đoàn kết, thống nhất, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Phan Thiên Định cũng nhấn mạnh, ngành xây dựng có vai trò đặc biệt quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh, nhất là trong công tác quy hoạch, quản lý đô thị, phát triển hạ tầng và quản lý hoạt động xây dựng. Vì vậy, lãnh đạo tỉnh mong muốn tập thể Sở Xây dựng tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo trong tham mưu, triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của địa phương trong thời gian tới.

... Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định gửi lời chúc mừng đến tân Phó Giám đốc Sở Xây dựng

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Phó Giám đốc Sở Xây dựng Tô Thái Hoà bày tỏ niềm vinh dự khi được lãnh đạo tỉnh tin tưởng giao trọng trách quản lý, điều hành ngành xây dựng. Đồng chí khẳng định trên cương vị mới sẽ nỗ lực phát huy năng lực, kinh nghiệm công tác, đem hết tâm huyết và trách nhiệm cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức của Sở đoàn kết, thống nhất, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển của ngành.

Tân Phó Giám đốc Sở Xây dựng cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh, sự phối hợp, hỗ trợ của các sở, ngành và sự đồng lòng của tập thể Sở Xây dựng để hoàn thành tốt nhiệm vụ trên cương vị mới, xây dựng tập thể đoàn kết, phát huy sức mạnh và trí tuệ tập thể, đưa ngành xây dựng ngày càng phát triển.

Ông Tô Thái Hoà, tân Phó Giám đốc Sở Xây dựng phát biểu

Bí thư Đảng uỷ phường Hà Huy Tập cùng các cán bộ phường Hà Huy Tập tặng hoa chúc mừng

Lãnh đạo Sở Xây dựng cùng các cán bộ tặng hoa chúc mừng

Tác giả: BBT

Nguồn tin: hatinh.gov.vn