Tin lời “đi Hàn Quốc miễn phí”, nhiều sư thầy, sư cô bị lừa hơn 200 triệu

Ngày 16/3, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Công an xã Tiên Lương vừa điều tra, làm rõ vụ việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại chùa Linh Sơn.

Theo cơ quan Công an, lợi dụng sự tin tưởng của các sư thầy, sư cô, Vũ Tiến Hậu (SN 2000, trú tại thôn Tràng, xã Cẩm Điền, TP Hải Phòng) tự giới thiệu là nhân viên công ty môi giới xuất khẩu lao động và du lịch Hàn Quốc. Đối tượng quảng bá rằng công ty đang tài trợ các chuyến du lịch Hàn Quốc trong thời gian 15 ngày.

Công an xã Tiên Lương lấy lời khai đối tượng Vũ Tiến Hậu.



Từ vỏ bọc này, Hậu đưa ra thông tin có thể làm thủ tục xin hộ chiếu, visa và vé máy bay để các sư thầy, sư cô xuất cảnh du lịch. Đồng thời yêu cầu mỗi người nộp 52,5 triệu đồng tiền làm thủ tục và tiền bảo lãnh.

Tin tưởng lời giới thiệu, các sư thầy, sư cô tại chùa Linh Sơn và một số chùa ở các tỉnh Hà Tĩnh, Lâm Đồng, TP Hồ Chí Minh đã chuyển tiền cho Hậu. Tổng số tiền đối tượng chiếm đoạt khoảng 210 triệu đồng.

Sau đó nhận thấy dấu hiệu bất thường, sư cô Thích Nữ Huệ Nhân, trụ trì chùa Linh Sơn đã làm đơn trình báo cơ quan Công an.

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Tiên Lương đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tiến hành xác minh các tài liệu như visa và vé máy bay mà đối tượng cung cấp. Kết quả xác định toàn bộ các giấy tờ này đều là giả mạo.

Căn cứ tài liệu thu thập được, lực lượng Công an đã triệu tập Vũ Tiến Hậu đến làm việc. Tại cơ quan Công an, Hậu khai nhận do thiếu tiền tiêu xài cá nhân nên đã chủ động tiếp cận các sư thầy, sư cô, sử dụng thủ đoạn gian dối để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Toàn bộ số tiền khoảng 210 triệu đồng đã bị đối tượng sử dụng vào mục đích cá nhân.

Hiện Công an xã Tiên Lương đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Cơ quan Công an đề nghị những người có liên quan đến vụ việc của đối tượng Vũ Tiến Hậu chủ động liên hệ, trình báo với Công an xã Tiên Lương (khu Xóm Giữa, xã Tiên Lương, tỉnh Phú Thọ) để được hướng dẫn giải quyết. Điều tra viên thụ lý: Phùng Quang Hân, SĐT: 0966.535.234.

Tác giả: Nguyễn Hinh



Nguồn tin: kienthuc.net.vn

