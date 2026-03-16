Đầu tư Khu đô thị Bắc TP.Hà Tĩnh, tiềm lực tài chính của VNSTEEL ra sao?

VNSTEEL đề nghị làm rõ giá trị đất tại Khu đô thị Bắc Hà Tĩnh

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa có văn bản yêu cầu rà soát nội dung kiến nghị của Tổng Công ty Thép Việt Nam – CTCP (VNSTEEL) liên quan đến khu đất tại Khu đô thị Bắc, phường Nguyễn Du trước đây (nay là phường Thành Sen), TP. Hà Tĩnh.

Khu đô thị Bắc TP. Hà Tĩnh nằm ở phía bắc thành phố, được quy hoạch trở thành khu đô thị cửa ngõ của thành phố.



Theo văn bản này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Công Thương, Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh cùng các đơn vị liên quan soát xét nội dung đề xuất của VNSTEEL tại Văn bản số 231/VNS-KTĐT ngày 5/3/2026 liên quan đến việc bàn giao đất trên thực địa và xác định giá trị bồi thường đối với tài sản trên đất, cũng như giá trị quyền sử dụng đất của khu đất nằm trong phạm vi quy hoạch Khu đô thị Bắc TP. Hà Tĩnh.

Khu đô thị Bắc TP. Hà Tĩnh với định hướng phát triển khu đô thị mới kết hợp hạ tầng thương mại – dịch vụ.



Được biết, Khu đô thị Bắc TP. Hà Tĩnh này nằm trong phạm vi quy hoạch thuộc địa bàn phường Nguyễn Du trước đây của TP. Hà Tĩnh. Tổng diện tích nghiên cứu quy hoạch khoảng 160,84 ha, trong khi diện tích khảo sát địa hình khoảng 170 ha.

Tài sản của VNSTEEL hơn 28.000 tỷ đồng, doanh thu trên 12.500 tỷ mỗi quý

Tổng Công ty Thép Việt Nam – CTCP (VNSTEEL) được thành lập trên cơ sở hợp nhất các đơn vị sản xuất kinh doanh của ngành thép Việt Nam gồm Tổng công ty Kim khí và Tổng công ty Thép Việt Nam. Doanh nghiệp hiện hoạt động theo mô hình công ty cổ phần với gần 40 đơn vị trực thuộc, công ty con và công ty liên kết.

Diễn biến tổng tài sản, doanh thu và lợi nhuận của Tổng Công ty Thép Việt Nam – CTCP trong giai đoạn 2022–2025.



Theo báo cáo tài chính hợp nhất, quy mô tài sản của VNSTEEL đã có sự gia tăng trong những năm gần đây. Tính đến cuối năm 2025, tổng tài sản của doanh nghiệp đạt khoảng 28.038 tỷ đồng, tăng gần 5.000 tỷ đồng so với năm 2022. Trong đó, tài sản ngắn hạn đạt hơn 15.061 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu tài sản.

Ở chiều ngược lại, nợ phải trả của doanh nghiệp ở mức khoảng 17.733 tỷ đồng, trong đó nợ ngắn hạn chiếm hơn 14.196 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu đạt khoảng 10.305 tỷ đồng, cho thấy VNSTEEL vẫn duy trì được quy mô vốn tương đối lớn trong ngành thép.

Về hiệu quả kinh doanh, giai đoạn 2022 – 2023 là thời điểm khó khăn của doanh nghiệp khi lợi nhuận âm do thị trường thép suy giảm mạnh. Năm 2022, VNSTEEL ghi nhận lỗ sau thuế hơn 760 tỷ đồng, còn năm 2023 lỗ gần 288 tỷ đồng.

Tuy nhiên, sang năm 2024 tình hình bắt đầu cải thiện khi doanh nghiệp quay trở lại có lãi với 310 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Đà phục hồi tiếp tục được duy trì trong năm 2025 khi VNSTEEL ghi nhận doanh thu thuần hơn 44.022 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 552 tỷ đồng.

Xét theo từng quý trong năm 2025, doanh thu của VNSTEEL dao động từ khoảng 9.600 – 12.500 tỷ đồng mỗi quý. Lợi nhuận sau thuế cũng duy trì ở mức dương, dù có sự biến động giữa các quý do ảnh hưởng của giá thép và chi phí đầu vào.

