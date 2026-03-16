Con trai rong ruổi trên xe máy cũ hơn một tháng tìm mẹ m.ấ.t t.í.c.h

Anh Trường và chiếc xe máy rong ruổi tìm mẹ hơn 1 tháng nay.



Những ngày qua, nhiều người đi trên các tuyến đường ở Hà Tĩnh không khỏi chú ý đến hình ảnh một người đàn ông chạy chiếc xe máy cũ màu đỏ, phía sau dán tờ thông báo lớn với dòng chữ “tìm mẹ”.

Tấm giấy kèm theo bức ảnh chân dung cùng thông tin nhận dạng của một người phụ nữ lớn tuổi.

Hình ảnh giản dị nhưng khiến nhiều người xúc động.

Mỗi khi dừng xe ở chợ, ngã ba hay các khu dân cư, người đàn ông lại lặng lẽ hỏi thăm từng người, mong ai đó từng nhìn thấy mẹ mình.

Người được tìm kiếm là bà Trần Thị Thảnh (SN 1956), trú tại thôn Thống Nhất, xã Thạch Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.

Nội dung thông báo dán trên xe ghi rõ: “Mẹ Trần Thị Thảnh đi khỏi nhà từ mùng 9/2 (tức 22/12/2025 Âm lịch).

Khi đi, mẹ mặc áo như hình, không quàng khăn, quần lửng hoa. Mong mọi người chia sẻ để sớm tìm thấy mẹ”.

Theo người thân bà Thảnh, tối 8/2 (tức 21/12 Âm lịch), khi đến nhà con gái chơi, bà được sắp xếp ngủ cùng cháu ngoại nhưng đến sáng thì cả nhà không thấy bà đâu và bà đã mất tích từ đó tới nay.

Hình ảnh bà Thảnh - người được cho là đã mất tích hơn 1 tháng nay.



Người nhà bà Thảnh cũng cho biết, thời gian gần đây bà có dấu hiệu bị ảnh hưởng bởi bệnh Alzheimer, căn bệnh thường gặp ở người cao tuổi gây suy giảm trí nhớ và khả năng nhận thức. Vì vậy, gia đình rất lo lắng bà có thể đi lạc và không nhớ đường về.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, gia đình đã trình báo chính quyền địa phương và huy động người thân, hàng xóm tổ chức tìm kiếm nhiều nơi.

Xót xa trước cảnh mẹ mất tích, người con trai trưởng của bà Thảnh là ông Nguyễn Hồng Trường (SN 1975) đã dán thông báo tìm mẹ lên chiếc xe máy cũ rồi chạy khắp các tuyến đường trong vùng.

Trung tá Đặng Văn Tuấn, Trưởng Công an xã Thạch Xuân cho biết, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng Công an xã đã huy động cán bộ, dân quân cùng người dân tổ chức tìm kiếm tại nhiều khu vực như bìa rừng, ao hồ, các khu dân cư.

Thông tin về bà Thảnh cũng được gửi đến công an các địa phương lân cận, đồng thời đăng tải trên các phương tiện truyền thông, mạng xã hội và dán tờ rơi tại nhiều nơi công cộng.

“Đến thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng và gia đình vẫn chưa nhận được thông tin nào về tung tích của bà”, Trung tá Tuấn cho biết.

Người dân khi có thông tin về bà Trần Thị Thảnh có thể liên hệ qua số điện thoại 0948.581.357 (Trung tá Đặng Văn Tuấn, Trưởng Công an xã Thạch Xuân) hoặc 0393.382.029 (ông Trương Văn Bình, con rể bà Thảnh) để cung cấp.

Tác giả: Tiến Hiệp

Nguồn tin: Báo Giáo dục & Thời đại