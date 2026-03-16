Người phụ nữ bán đồ ăn vặt, thu gần 230 tỉ đồng chỉ trong 1 năm

Nền tảng phân tích dữ liệu thương mại điện tử Metric.vn vừa công bố báo cáo về thị trường đồ ăn vặt năm 2025 trên các sàn Shopee, Lazada và TikTok Shop.

Bán đồ ăn vặt thu hơn 5.800 tỉ đồng

Theo báo cáo, ngành hàng đồ ăn vặt ghi nhận doanh số khoảng 5.816 tỉ đồng, tăng 51% so với cùng kỳ năm trước. Tổng cộng hơn 97,1 triệu sản phẩm đã được bán ra, tăng 24%, từ khoảng 320.500 gian hàng, tăng nhẹ 1%.

Metric cho biết đồ ăn vặt hiện là ngành có doanh thu lớn nhất trong nhóm bách hóa – thực phẩm trên các sàn thương mại điện tử. Trong năm 2025, ngành hàng này chiếm 21,7% thị phần doanh thu, đứng đầu toàn ngành.

Về thương hiệu, 5 thương hiệu đồ ăn vặt có doanh thu cao nhất gồm: Mẹ Rô, Ăn Cùng Bà Tuyết, Bếp Chè Thái, Kam Yuens và Catsky Food.

Xét theo nhóm sản phẩm, thức ăn khô và đồ hộp là mặt hàng bán chạy nhất với doanh thu 2.838 tỉ đồng; tiếp theo là bánh với 889 tỉ đồng, kẹo đạt 661 tỉ đồng và quả, hạt sấy khô đạt 304 tỉ đồng.

Doanh số của thương hiệu "Ăn Cùng Bà Tuyết" trong năm 2025 Nguồn Metric



Bà Tuyết là ai?

Đáng chú ý, Ăn Cùng Bà Tuyết là thương hiệu dẫn đầu trong nhóm đồ chế biến sẵn và đồ khô, đồng thời đứng đầu ngành hàng đồ ăn vặt trên các sàn thương mại điện tử.

Trong năm 2025, thương hiệu này đạt doanh số khoảng 228,6 tỉ đồng, tăng 304% so với năm trước. Tổng cộng hơn 1,9 triệu sản phẩm được bán ra, tăng 208%.

Theo Metric, 98% doanh thu của thương hiệu đến từ các combo hoặc set đồ ăn vặt, chủ yếu nằm trong phân khúc giá từ 100.000 đến 350.000 đồng.

Chiến lược bán combo giúp người mua có thể thử nhiều món trong một lần mua với mức giá tương đối dễ tiếp cận. Cách làm này được cho là giúp thương hiệu thu hút khách hàng mới và khuyến khích khách cũ quay lại mua sắm.

Bà Tuyết, người phụ nữ nông dân, nổi tiếng nhờ bán đồ ăn vặt trên mạng.



"Ăn Cùng Bà Tuyết" là thương hiệu đồ ăn vặt gắn với hình ảnh bà Tuyết (tên thật Đỗ Thị Tuyết), thường được biết đến trên mạng xã hội với tên gọi Bà Tuyết Diamond, quê ở Thái Nguyên.

Thương hiệu này nổi lên trên nền tảng TikTok với nhiều sản phẩm như chân gà rút xương, snack đùi gà mix vị, tăm cay… Các video giới thiệu sản phẩm, livestream bán hàng thường thu hút lượng lớn người xem.

Hiện kênh TikTok "Ăn Cùng Bà Tuyết" có hơn 3 triệu người theo dõi. Ngoài ra, một tài khoản khác là @batuyethanhvi cũng hoạt động kinh doanh, có khoảng 1,9 triệu người theo dõi và thường xuyên livestream bán hàng.

Tuy vậy, trong quá trình phát triển, thương hiệu này cũng từng vướng một số tranh cãi liên quan đến hoạt động kinh doanh.

Cụ thể, vào tháng 6-2025, trang Facebook "Ăn Cùng Bà Tuyết" từng đăng thông báo về việc giải thể Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Ăn Cùng Bà Tuyết. Lý do được đưa ra là sau thời gian hoạt động, công ty gặp khó khăn và không còn nhu cầu tiếp tục kinh doanh.

Thông tin này khiến nhiều người thắc mắc khi thương hiệu vẫn bán được lượng lớn sản phẩm trên các sàn thương mại điện tử.

Cùng thời điểm đó, trên mạng xã hội cũng xuất hiện thông tin kênh "Ăn Cùng Bà Tuyết" tạm khóa giỏ hàng, làm dấy lên nhiều bàn luận. Tuy nhiên, sau đó hoạt động bán hàng vẫn tiếp tục thông qua tài khoản @batuyethanhvi. Hiện kênh này vẫn livestream bán hàng mỗi ngày và duy trì hoạt động kinh doanh bình thường.

Tác giả: Lê Tỉnh

Nguồn tin: Báo Người Lao Động

