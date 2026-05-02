Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam

Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae tại sân bay Nội Bài chiều tối 1-5

Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của bà Takaichi Sanae trên cương vị Thủ tướng.

Việt Nam cũng là điểm đến đầu tiên của Thủ tướng Takaichi Sanae trong chuyến công du đến hai nước Việt Nam và Úc. Chuyến đi diễn ra trong "Tuần lễ vàng", thời điểm diễn ra nhiều kỳ nghỉ lễ của xứ mặt trời mọc.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ và Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu cùng các cán bộ của Bộ Ngoại giao, Văn phòng Chính phủ ra đón Thủ tướng Nhật Bản tại sân bay Nội Bài.

Tháp tùng Thủ tướng Takaichi Sanae thăm chính thức Việt Nam lần này gồm nhiều quan chức, lãnh đạo Văn phòng Nội các; Bộ Ngoại giao; Bộ Kinh tế thương mại và Công nghiệp; Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản; Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch; Bộ Quốc phòng; Bộ Nội vụ và Truyền thông.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong ra đón Thủ tướng Nhật Bản

Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki chia sẻ chuyến thăm diễn ra chỉ hơn một tháng sau khi các lãnh đạo mới của Việt Nam được bầu, thể hiện sự coi trọng cao độ của Nhật Bản đối với quan hệ Việt - Nhật, vai trò ngày càng quan trọng của Việt Nam trên các diễn đàn quốc tế.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Thủ tướng Nhật Bản sẽ có các cuộc hội đàm, hội kiến với lãnh đạo chủ chốt Việt Nam, mong muốn qua đó thiết lập quan hệ cá nhân mạnh mẽ với ban lãnh đạo mới, thúc đẩy quan hệ song phương ngày càng thực chất hơn nữa.

Theo phía Nhật Bản, dự kiến trong các cuộc gặp này, hai bên sẽ thảo luận về việc tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản, đề ra phương hướng tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực an ninh kinh tế như năng lượng, khoáng sản trọng điểm, khoa học và công nghệ.

...

Nhật Bản là nước tài trợ ODA và là đối tác hợp tác lao động lớn nhất, nhà đầu tư lớn thứ 3, đối tác du lịch và thương mại lớn thứ 4 của Việt Nam.

Kim ngạch thương mại giữa Việt Nam với Nhật Bản luôn tăng trưởng ổn định và cân bằng, hiện đạt khoảng 52 tỉ USD năm 2025. Trong tháng 1-2026, kim ngạch thương mại hai nước đạt 4,87 tỉ USD, tăng 27,7% so với cùng kỳ năm 2025.

Trong đó kim ngạch xuất khẩu từ Việt Nam sang Nhật Bản đạt 2,53 tỉ USD, tăng 17,8%, nhập khẩu từ Nhật Bản đạt 2,34 tỉ USD, tăng 40,5%.

Về đầu tư trực tiếp, tính lũy kế đến ngày cuối tháng 1-2026, Nhật Bản có 5.722 dự án đầu tư có hiệu lực tại Việt Nam với tổng mức đầu tư đạt 78,9 tỉ USD, đứng thứ 3/153 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam, sau Hàn Quốc và Singapore.

Đây là chuyến thăm chính thức Việt Nam đầu tiên của bà Takaichi Sanae trên cương vị Thủ tướng

Theo Đại sứ Ito Naoki, trong chuyến thăm lần này, nữ Thủ tướng Nhật Bản sẽ có bài phát biểu chính sách quan trọng tại Đại học Quốc gia Hà Nội. Trong đó bà sẽ nêu bật tầm nhìn mới của Tokyo về chính sách đối ngoại cũng như cập nhật FOIP.

"Bài phát biểu sẽ là thông điệp 'vàng' của Thủ tướng Takaichi Sanae mong muốn gửi đến Việt Nam, thể hiện sự đánh giá cao của Tokyo đối với vai trò và vị trí chiến lược của Hà Nội", ông Ito Naoki trả lời Tuổi Trẻ Online.

Đại sứ Nhật Bản giải thích FOIP ra đời cách đây 10 năm, mục tiêu thúc đẩy hợp tác trong khu vực, thượng tôn luật pháp quốc tế, hướng tới hòa bình và ổn định. Sau một thập kỷ, Thủ tướng Takaichi Sanae cho rằng đã đến lúc nên "cập nhật" lại chiến lược này để phù hợp hơn với tình hình thế giới.

"Khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương rất rộng lớn, với ASEAN nằm ở vị trí trung tâm. Việc chọn Việt Nam, đất nước có tiếng nói ngày càng quan trọng trong ASEAN, làm nơi trình bày tầm nhìn mới cho FOIP chính là một thông điệp mạnh mẽ về sự coi trọng vai trò và vị thế của Việt Nam không chỉ trong ASEAN mà còn cả khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương", Đại sứ Ito Naoki lý giải.

Tác giả: Duy Linh

