8 lao động Việt gặp nạn ở ngoài khơi Nhật Bản: Danh tính người c.h.ế.t và những người m.ấ.t t.í.c.h

Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản cho biết 8 lao động Việt Nam vừa gặp nạn ở khu vực biển thuộc tỉnh Fukui - Ảnh: JAPAN TIMES

Theo Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Nội vụ), sau khi nhận thông tin về 8 lao động Việt Nam gặp nạn ở Nhật Bản, cơ quan này đã chỉ đạo Ban Quản lý lao động Việt Nam tại Nhật Bản phối hợp với các cơ quan chức năng sở tại và Hội Người Việt Nam tại tỉnh Fukui để nắm tình hình, triển khai các biện pháp hỗ trợ, bảo hộ công dân kịp thời.

Ban đầu danh tính nạn nhân tử vong xác định là anh N.D.T. (39 tuổi) - lao động kỹ năng đặc định đang làm việc tại tỉnh Osaka.

Còn 3 lao động mất tích gồm L.H.N. (32 tuổi), N.H.P. (20 tuổi) và T.B.R. (31 tuổi).

Lao động bị thương là L.M.T. (23 tuổi) đang được điều trị tại bệnh viện.

Hiện các lực lượng chức năng Nhật Bản tiếp tục tìm kiếm 3 lao động mất tích.

Ban Quản lý lao động Việt Nam tại Nhật Bản đã liên hệ với các lao động được cứu để hỗ trợ, đồng thời phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục tìm kiếm, cứu nạn, xác minh nhân thân các nạn nhân để thực hiện những thủ tục cần thiết.

...

Cục Quản lý lao động ngoài nước khuyến cáo lao động Việt Nam tại Nhật Bản nâng cao ý thức đảm bảo an toàn, không ra biển khi có dông bão, tránh đến nơi có cảnh báo sóng lớn, gió mạnh hoặc địa hình nguy hiểm, đặc biệt vào ban đêm. Ước tính đến nay, có khoảng 470.000 lao động Việt Nam đang làm việc tại Nhật Bản.

Trước đó, theo thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, ngày 21-3, 8 lao động Việt Nam gặp nạn do sóng lớn tại vùng biển tỉnh Fukui. Vụ việc khiến 1 người tử vong, 3 người mất tích, 1 người bị thương đang điều trị và 3 người được cứu, không bị thương. Sau khi nhận tin, Đại sứ quán đã liên hệ cơ quan chức năng sở tại và Hội Người Việt Nam tại Fukui để phối hợp bảo hộ công dân. Lực lượng bảo vệ bờ biển tỉnh Fukui cho biết tai nạn xảy ra khoảng 2h sáng tại khu vực đê chắn sóng gần hải đăng Mikuni, khi một số người bị sóng cuốn xuống biển. Phía Nhật Bản đã điều tàu và trực thăng tìm kiếm, cứu hộ.

Tác giả: Hà Quân

Nguồn tin: tuoitre.vn