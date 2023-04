Thêm 18 Công an cấp xã ở Hà Tĩnh được Bộ trưởng Bộ Công an khen thưởng trong cấp Căn cước công dân

18 Công an xã, phường, thị trấn tỉnh Hà Tĩnh được Bộ trưởng Bộ Công an khen thưởng gồm xã Xuân Lộc, xã Tùng Lộc, Thị trấn Nghèn (huyện Can Lộc); Xã Liên Minh (huyện Đức Thọ); xã Phúc Đồng (huyện Hương Khê); Xã Sơn Phú (huyện Hương Sơn); xã Kỳ Tân (huyện Kỳ Anh); xã Hộ Độ (huyện Lộc Hà); xã Thạch Văn, xã Thạch Liên, xã Thạch Xuân, xã Thạch Long, xã Thạch Ngọc (huyện Thạch Hà); xã Thạch Hưng, Phường Tân Giang, phường Thạch Quý (Thành phố Hà Tĩnh), Phường Đậu Liêu (Thị xã Hồng Lĩnh) và xã Kỳ Nam (Thị xã Kỳ Anh) đạt thành tích xuất sắc trong duy trì dữ liệu dân cư “đúng, đủ, sạch, sống” và cấp đạt 100% thẻ căn cước công dân gắn chíp điện tử cho công dân thường trú trên địa bàn.

Do đó, để kịp thời khích lệ động viên CBCS Công an, đồng thời tiếp tục lan tỏa đến Công an các đơn vị, địa phương trên cả nước, góp phần tạo nền tảng để thực hiện có hiệu quả Đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030, ngày 24/4, Bộ trưởng Tô Lâm quyết định khen thưởng Công an 18 xã của tỉnh Hà Tĩnh nêu trên và 67 Công an xã thuộc Công an Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Hà Nam, Hà Giang, Nam Định, Hải Hương, Hòa Bình, Lâm Đồng, Lạng Sơn, Ninh Bình, Ninh Thuận, Hương Yên.

Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh thăm, tặng quà tại điểm cấp CCCD, DDDT lưu động trên địa bàn TP Hà Tĩnh



Trước đó, tỉnh Hà Tĩnh đã có Công an 6 xã hoàn thành cấp 100% căn cước công dân gắn chíp điện tử được Bộ trưởng Tô Lâm đã gửi Thư khen và quyết định khen thưởng.

