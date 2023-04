Trao quyết định bổ nhiệm tân lãnh đạo Công an 2 tỉnh

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Đại tá Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ.

Bổ nhiệm tân Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ

Ngày 19/4, tại Phú Thọ, Bộ Công an tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi lễ. Cùng dự có đồng chí Bùi Minh Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Thọ.

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Cục Tổ chức cán bộ đã thông báo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an điều động Đại tá Phạm Trường Giang, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đến nhận công tác, giữ chức vụ Cục trưởng Cục Kế hoạch và Tài chính, kể từ ngày 1/5/2023.

Đồng thời, công bố Quyết định điều động và bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Minh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Kế hoạch và Tài chính đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ.

Trao quyết định và phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ chúc mừng Đại tá Phạm Trường Giang nhận nhiệm vụ mới và chúc mừng Đại tá Nguyễn Minh Tuấn đã vinh dự được Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ tin tưởng, giao đảm nhận trọng trách với cương vị là Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ đề nghị Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ tạo mọi điều kiện tốt nhất để đồng chí Nguyễn Minh Tuấn sớm ổn định công việc, phát huy năng lực, kinh nghiệm, sở trường; cộng đồng trách nhiệm, tổ chức lãnh đạo đơn vị hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh Phú Thọ chúc mừng Đại tá Nguyễn Minh Tuấn.



Giao nhiệm vụ cho đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ đề nghị tân Giám đốc Công an tỉnh cùng với các đồng chí trong Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Phú Thọ cần tăng cường công tác xây dựng đảng, xây dựng lực lượng, xây dựng đội ngũ cán bộ trong sạch, vững mạnh; làm tốt công tác chính trị, tư tưởng; siết chặt kỷ luật, kỷ cương; thực hiện nghiêm quy trình công tác, điều lệnh, lễ tiết, tác phong; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, đấu tranh kiên quyết với các biểu hiện tiêu cực...

Tập trung phối hợp với các ngành chức năng, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương các phương án, biện pháp đảm bảo ANTT trên địa bàn; bám sát nhiệm vụ chính trị để tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp với các cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của toàn dân; xây dựng tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đảm bảo giữ vững ANTT tại địa phương.

Cùng với đó, tập trung nắm chắc tình hình, đánh giá, dự báo sát, đúng và kịp thời những vấn đề, yếu tố tác động tiềm ẩn gây phức tạp về ANTT, nhất là an ninh nội bộ, phức tạp trong tôn giáo, khiếu kiện, biểu tình... không để bị động, bất ngờ. Đồng thời, triển khai thực hiện có hiệu quả các phương án của Bộ về phòng, chống tội phạm; tiếp tục cải cách tư pháp, cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của các doanh nghiệp và người dân.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ và các đại biểu tham dự Lễ công bố chụp ảnh lưu niệm.



Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Bùi Minh Châu mong muốn với vai trò, vị trí công tác mới, Đại tá Nguyễn Minh Tuấn tiếp tục phát huy tối đa năng lực, sở trường, cống hiến hết mình; nhanh chóng nắm bắt tình hình chung và tình hình cụ thể của địa phương; cùng tập thể Đảng uỷ, Ban Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của Công an tỉnh Phú Thọ, đoàn kết, đổi mới, vượt qua khó khăn, thách thức, xây dựng lực lượng Công an tỉnh Phú Thọ ngày càng trong sạch vững mạnh, toàn diện, chính quy.

Cùng với đó, tăng cường phối hợp trong hiệp đồng tác chiến với các ban, ngành địa phương để lập nhiều thành tích, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh và nhân dân tin cậy, giao phó…

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Đại tá Nguyễn Minh Tuấn nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo và giao nhiệm vụ của Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ và đồng chí Bí thư tỉnh ủy Phú Thọ Bùi Minh Châu; khẳng định trên cương vị công tác mới luôn trau dồi bản lĩnh chính trị, nâng cao năng lực, trình độ cùng tập thể cấp ủy, lãnh đạo, CBCS Công an tỉnh Phú Thọ phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất; lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam trao quyết định bổ nhiệm Thượng tá Võ Thị Trinh giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh.



Bổ nhiệm nữ Phó Giám đốc đầu tiên của Công an tỉnh Quảng Nam

Ngày 20/4, Công an tỉnh Quảng Nam tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Theo đó, Bộ Trưởng Bộ Công an quyết định bổ nhiệm thượng tá Võ Thị Trinh, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh Quảng Nam giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh gửi lời chúc mừng Thượng tá Võ Thị Trinh, nữ Phó Giám đốc đầu tiên của Công an tỉnh Quảng Nam. Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng nhấn mạnh việc bổ nhiệm lần này vừa là niềm vinh dự, tự hào của bản thân và gia đình Thượng tá Võ Thị Trinh, vừa là vinh dự của cả Công an tỉnh Quảng Nam.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng chúc mừng tân Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam.



Trên cương vị công tác mới, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng mong muốn Thượng tá Võ Thị Trinh không ngừng nỗ lực, tiếp tục phấn đấu, cống hiến, nghiên cứu, nắm vững các lĩnh vực công tác mới; phát huy kinh nghiệm, nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, đoàn kết cùng Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh triển khai có hiệu quả các mặt công tác công an, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Thượng tá Võ Thị Trinh cho biết thời gian tới sẽ tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng của người đảng viên, người chiến sĩ Công an nhân dân; nỗ lực cùng tập thể lãnh đạo Công an tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Nguồn tin: Báo Chính Phủ