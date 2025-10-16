Đội tuyển bị trừng phạt vì mất vé World Cup 2026

Đội tuyển bóng đá quốc gia Zambia đang đứng trước một ngã rẽ đầy thử thách.



Theo El Pais, Bộ Thể thao Zambia đưa ra quyết định trên, kèm thông báo chính thức chỉ trích những kết quả đáng thất vọng của đội tuyển quốc gia trong các trận đấu thuộc vòng loại World Cup.

"Sự sa sút không ngừng của đội tuyển quốc gia là không thể chấp nhận được. Chúng tôi sẽ không tiếp tục cấp ngân sách cho đến khi có một kế hoạch rõ ràng và cụ thể cho những năm tới", thông báo từ Bộ Thể thao Zambia nêu rõ.

Ở vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Phi, tuyển Zambia nằm ở bảng E cùng với các đối thủ như Tanzania, Congo hay Niger. Tuy nhiên, họ chỉ xếp thứ ba chung cuộc ở bảng E, kém đội dẫn đầu Niger 6 điểm.

Việc chính phủ Zambia dừng tài trợ cho đội tuyển quốc gia khiến nhiều người trong cuộc sốc nặng. Ở vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Phi, Zambia chơi không quá tệ dưới sự dẫn dắt của cựu huấn luyện viên Chelsea, Avram Grant.

Họ thể hiện sự tiến bộ đáng kể, nhưng chưa thể làm hài lòng chính phủ Zambia. Quyết định không cấp ngân sách cho Liên đoàn Bóng đá Zambia (FAZ) và đội tuyển quốc gia, vốn phụ thuộc lớn vào nguồn tiền nhà nước để chi trả lương, di chuyển và hậu cần, khiến nhiều người sốc.

Điều đáng chú ý, tuyển Zambia giành quyền tham dự Cúp bóng đá châu Phi (AFCON), giải đấu sẽ diễn ra trong vài tháng tới, và đội bóng đang rất cần nguồn tài trợ để phục vụ cho công tác hậu cần và di chuyển.

