Thăng cấp bậc hàm Đại tá đối với Phó Giám đốc Công an tỉnh

Đại biểu tham dự buổi lễ

Tại buổi lễ Lãnh đạo phòng Tổ chức cán bộ đã công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc thăng cấp bậc hàm từ Thượng tá lên Đại tá đối với đồng chí Nguyễn Duy Đông – Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Thượng tá Nguyễn Công Dũng - Trưởng phòng Tổ chức cán bộ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Nguyễn Xuân Thao - Giám đốc Công an tỉnh đã trao quyết định thăng cấp bậc hàm từ Thượng tá lên Đại tá cho đồng chí Nguyễn Duy Đông – Phó Giám đốc Công an tỉnh

Các đồng chí trong Ban Giám đốc tặng hoa chúc mừng Đại tá Nguyễn Duy Đông

Phát biểu tại buổi lễ Đại tá Nguyễn Xuân Thao – Giám đốc Công an tỉnh chúc mừng Đại tá Nguyễn Duy Đông – Phó Giám đốc Công an tỉnh; đồng thời đề nghị đồng chí tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tâm tận lực, phát huy trí tuệ cùng với tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao.

... Đại tá Nguyễn Xuân Thao - Giám đốc Công an tỉnh chúc mừng đồng chí Nguyễn Duy Đông được thăng cấp bậc hàm từ Thượng tá lên Đại tá

Phát biểu tại buổi lễ Đại tá Nguyễn Duy Đông – Phó Giám đốc Công an tỉnh trân trọng cảm ơn lãnh đạo Bộ Công an và Lãnh đạo Công an tỉnh cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ đã giúp đỡ, tạo điều kiện để bản thân rèn luyện, phấn đấu trong suốt thời gian qua và mong muốn thời gian tới tiếp tục nhận được sự quan tâm của Lãnh đạo Bộ và sự phối hợp, giúp đỡ của các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh cùng toàn thể CBCS để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Đại tá Nguyễn Duy Đông - Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại buổi lễ

Tác giả: Hùng Cường

Nguồn tin: congan.hatinh.gov.vn