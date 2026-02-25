Trung Quốc triệt phá 'ổ nhóm' thầy thuốc dởm dùng liệu pháp chích máu 'giải tà khí'

Nhóm bác sĩ tự xưng này dùng kim dài để lấy máu, đọng thành một vũng nhỏ trên sàn - Ảnh: SCMP

Theo báo South China Morning Post ngày 24-2, cơ quan chức năng Thượng Hải (Trung Quốc) đã bắt giữ một nhóm người tự xưng là bác sĩ, thực hiện liệu pháp chích máu và quảng cáo có thể loại bỏ "tà khí" khỏi cơ thể.

Đoạn video do Đài truyền hình Thượng Hải công bố gần đây ghi lại cảnh ba người tiến hành thủ thuật trên một người đàn ông, gây rúng động mạng xã hội.

Hình ảnh cho thấy ba "thầy thuốc" tự xưng cắm một cây kim dài vào cánh tay bệnh nhân, để máu chảy dọc thân kim và đọng thành một vũng nhỏ trên sàn.

Nhóm này trấn an rằng liệu pháp chỉ rút khoảng 100ml máu. Để thuyết phục bệnh nhân "tà khí" đã được loại bỏ, họ còn đưa ra thông tin phản khoa học: "Máu của người khỏe mạnh sẽ không bao giờ chảy ra khỏi kim".

Đáng chú ý, các đối tượng không đeo găng tay hay khẩu trang y tế. Bông tẩm và gạc thấm máu sau sử dụng bị vứt vương vãi dưới sàn nhà.

Sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng đã kiểm tra, xử lý nhóm hành nghề trái phép và tịch thu thiết bị y tế liên quan.

Tại hiện trường, cơ sở này không xuất trình được giấy phép hoạt động. Một đối tượng từng nhiều lần tái phạm bị bàn giao cho cảnh sát, hai người còn lại bị xử phạt hành chính.

Theo quy định, cá nhân hành nghề y trái phép có thể bị phạt tới 100.000 nhân dân tệ (khoảng 14.000 USD). Trường hợp nghiêm trọng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự và đối mặt án tù.

