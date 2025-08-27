Bắt thanh niên Thái Lan dàn dựng 4 vụ tai nạn ô tô trục lợi bảo hiểm khoảng 811 triệu đồng

Ngày 25-8, cảnh sát Thái Lan đã bắt giữ một thanh niên cầm đầu kế hoạch dàn dựng 4 vụ tai nạn ô tô để trục lợi hơn 1 triệu baht tiền bảo hiểm - Ảnh: THE NATION

Theo báo Nation, ngày 25-8, Cục Phòng chống tội phạm kinh tế (ECD) Thái Lan đã bắt giữ Anucha (26 tuổi) tại huyện Ban Pong, tỉnh Ratchaburi, theo lệnh truy nã với tội danh “gian lận và trục lợi bảo hiểm trái phép”.

Vụ việc bắt đầu được điều tra từ tháng 5-2024 sau khi một công ty bảo hiểm nghi ngờ và báo cảnh sát về yêu cầu bồi thường đáng ngờ. Anucha khi đó báo cáo rằng ô tô của mình bị tai nạn rơi xuống kênh ở Nakhon Pathom.

Nhận thấy bất thường, công ty bảo hiểm này đã từ chối chi trả và gửi đơn tố giác cho cơ quan chức năng.

Qua điều tra, cảnh sát phát hiện Anucha đã mua bốn ô tô theo hình thức trả góp trong thời gian ngắn và mua bảo hiểm tại nhiều công ty khác nhau.

Sau đó, chỉ trong vòng ba tháng từ tháng 9 đến tháng 11-2023, cả bốn xe đều gặp những vụ tai nạn giống hệt nhau: tài xế mất lái khiến xe lao xuống kênh.

Cảnh sát cho biết đây là vụ lừa đảo gồm bốn người, trong đó Anucha là kẻ cầm đầu, chỉ đóng khoản trả góp đầu tiên cho 4 xe rồi dùng chúng để dàn dựng tai nạn. Một đồng phạm còn thực hiện hai vụ tai nạn liên tiếp để đẩy nhanh tiến độ trục lợi.

Sau khi dàn dựng vụ tai nạn, nhóm này đã nộp hồ sơ bồi thường tại nhiều công ty bảo hiểm. Một số công ty không nhận ra thủ đoạn nên đã chi trả hơn 900.000 baht (khoảng 730 triệu đồng). Nhiều hồ sơ khác vẫn đang chờ xử lý, nâng tổng số tiền chiếm đoạt dự kiến vượt 1 triệu baht (khoảng 811 triệu đồng).

Hồ sơ tài chính cho thấy tiền bảo hiểm sau đó được chuyển vào tài khoản người thân của Anucha hoặc rút bằng tiền mặt.

Khi bị yêu cầu cung cấp xe hư hỏng để điều tra, Anucha không xuất trình được, buộc cảnh sát phải phát lệnh bắt.

Trong quá trình thẩm vấn, Anucha thừa nhận đã mua xe và mua bảo hiểm cho 4 xe, nhưng khẳng định sau đó đã bán lại cho người khác. Anh nói rằng chỉ “tình cờ” phát hiện tiền bảo hiểm trong tài khoản nên rút ra tiêu xài cá nhân, đồng thời phủ nhận việc trực tiếp tham gia dàn dựng tai nạn.

Tác giả: Công Khải

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ