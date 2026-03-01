Ấn Độ: Nổ lớn ở nhà máy sản xuất đạn dược, 15 người thiệt mạng

Cảnh sát địa phương xác nhận vụ nổ xảy ra vào khoảng 7h ngày 1/3 (giờ địa phương, khoảng 8h30 theo giờ Việt Nam) tại khu vực Kalmeshwar, thuộc huyện Nagpur, bang Maharashtra. Đây là nhà máy chuyên sản xuất thuốc nổ công nghiệp phục vụ khai thác mỏ và các dự án hạ tầng.

Lực lượng chức năng đã tìm thấy ít nhất 15 thi thể trong khuôn viên nhà máy và 12 người bị thương đã được đưa tới bệnh viện địa phương để điều trị, trong đó có một số trường hợp nguy kịch. Theo cảnh sát, tất cả các nạn nhân đều là công nhân làm việc tại nhà máy.

Hiện nhà chức trách đang điều tra nguyên nhân của vụ nổ.

