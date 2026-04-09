Taxi chở 3 người bị xe tải t.ô.n.g bẹp dúm, tài xế t.ử v.o.n.g

Gần 0h ngày 9/4, anh Nguyễn Hoài, 32 tuổi, ở xã Thuận Hạnh, lái taxi biển số Đăk Nông (cũ) chở hai hành khách qua chợ Trường Xuân. Khi đến trước chợ, xe bất ngờ va chạm với xe tải mang biển số TP HCM chạy hướng ngược lại.

Hiện trường taxi bẹp dúm sau va chạm tại xã Trường Xuân, rạng sáng 9/4. Ảnh: Chi Yêng



Cú đâm mạnh khiến taxi bẹp dúm, dính chặt vào đầu ôtô tải. Hai xe sau đó lao vào các quầy hàng ven chợ mới dừng lại. Nghe tiếng động lớn, người dân xung quanh chạy đến phá cửa, đưa các nạn nhân mắc kẹt trong taxi ra ngoài.

Ông Lê Xuân Thuận, Chủ tịch UBND xã Trường Xuân, cho biết tài xế taxi tử vong tại chỗ; hai hành khách ngồi phía sau bị thương, được đưa đi cấp cứu. Ba người trên xe tải không bị thương.

Rạng sáng cùng ngày, lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân tai nạn.

Tác giả: Tư Huynh

