Xe tải lao xuống vực ở Tà Zôn: 3 người tử vong, tài xế bị thương nặng

Sáng 8-4, lãnh đạo xã Hàm Thuận (Lâm Đồng) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm 3 người tử vong, 1 người bị thương nặng.

Theo báo cáo nhanh của công an xã, khoảng 8 giờ 40 phút cùng ngày, tại khu vực triền núi Tà Zôn (thôn 2, xã Hàm Thuận), xe tải biển số 29H-252.65 do tài xế Nguyễn Tấn Trường (SN 1999, trú Nghệ An) điều khiển chở vật tư thi công công trình của đơn vị viễn thông VNPT khi di chuyển trên triền núi thì bất ngờ lao xuống vực.

Hiện trường vụ tai nạn



Cú lao từ độ cao lớn khiến phương tiện đâm vào trụ sở văn phòng của một công ty con thuộc Tập đoàn Rạng Đông, phần đầu xe vỡ nát, hư hỏng nặng.

Vụ tai nạn làm 3 người tử vong gồm: Nguyễn Kim Trung Thịnh (SN 1989, trú thôn 2, xã Hàm Thuận), Lê Văn Mười (SN 1977, trú thôn 3, xã Hàm Thuận) và Nguyễn Thanh Nhã (SN 2001, trú Trần Đề, Cần Thơ).

Tài xế Nguyễn Tấn Trường bị thương nặng, đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng công an đã tiếp nhận tin báo, bảo vệ hiện trường, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng tiến hành xác minh, điều tra nguyên nhân.vụ việc.

Tác giả: Châu Tỉnh

Nguồn tin: Báo Người Lao Động