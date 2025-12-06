Tai nạn kinh hoàng, xe giường nằm leo lề trái tông chết 2 người đang ngồi uống nước

Your browser does not support the video tag.

Ngày 6-12, lực lượng chức năng tỉnh Đồng Tháp đang tiếp tục điều tra vụ tai nạn giao thông đường bộ nghiêm trọng khiến 2 người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ 30 phút tối 5-12, tài xế Nguyễn Tấn Mãnh (50 tuổi, ngụ tỉnh An Giang) điều khiển xe khách giường nằm lưu thông trên tuyến Quốc lộ 80. Khi đến địa điểm thuộc địa phận tỉnh Đồng Tháp, thì tài xế Mãnh không làm chủ được tay lái nên chạy qua lề đường bên trái và đâm thẳng 3 người đang ngồi uống nước ven đường, gồm: H.T.T. (SN 2006), H.N.K.M. (SN 2008) và T.Đ.T.T (SN 2007).

Vụ tai nạn làm H.T.T. tử vong tại hiện trường, M. tử vong tại bệnh viện; T.Đ.T.T. bị xây xát nhẹ và được đưa đi điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc.

Nhận được tin báo, đại tá Trần Văn Tròn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp, đã chỉ đạo lực lượng chức năng có mặt ngay hiện trường để phân luồng, điều tiết giao thông; đồng thời trực tiếp có mặt tại hiện trường cùng với lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông chỉ đạo lực lượng chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân.

