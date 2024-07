Đứng tranh cãi trên cao tốc dẫn đến tai nạn liên hoàn, 2 người t.ử n.ạ.n

Thời điểm trên, xe bán tải BKS 38C-195.83 do Đặng Quốc Hoàng (SN 1983, trú tại Nam Phúc Thăng, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh điều khiển) trên xe còn có 2 người là Trịnh Tuấn Anh (SN 1990, trú tại Hậu Lộc, Thanh Hóa) và Lê Ngọc Hùng (SN 1988, trú tại Thanh Chương, Nghệ An) chạy chậm để tránh chướng ngại vật thì bị xe ô tô 16 chỗ, BKS 15F-006.78 do Quách Văn Lâm, SN 1989, trú tại Thanh Hối, Tân Lạc, Hòa Bình điều khiển, trên xe có 10 người (cả lái xe là 11 người), va chạm từ phía sau.

Hiện trường vụ tai nạn.



Vụ va chạm nhẹ, không xảy ra hậu quả gì nhưng sau va chạm, lái xe 16 chỗ là Quách Văn Lâm và hai người ngồi trên xe bán tải là Trịnh Tuấn Anh và Lê Ngọc Hùng đứng lại tranh luận trước đầu xe 15F- 006.78. Trong lúc 3 người đang đứng tranh luận đúng sai thì bị xe ô tô con 30K-757.00 do Trần Ngọc Thế, trú tại Thái Hưng, Hưng Hà, Thái Bình chở anh Lâm Quốc Hiếu, SN 1987, trú tại Đông Anh, Hà Nội tông vào.

...

Hậu quả, anh Trịnh Tuấn Anh và lái xe Quách Văn Lâm chết tại hiện trường; anh Lê Ngọc Hùng, Lâm Quốc Hiếu, Trần Ngọc Thế bị thương, hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện. 10 người trên xe 16 chỗ được đưa đi bệnh viện để kiểm tra.

Ngay khi xảy ra tai nạn, CBCS Đội TTKS giao thông đường bộ cao tốc số 2, Cục CSGT đã đến hiện trường cùng với Công an huyện Gia Lộc phối hợp đưa người bị nạn đi cấp cứu, phân luồng điều tiết giao thông; khám nghiệm, điều tra theo quy định của pháp luật.



Tác giả: P. Thuỷ

Nguồn tin: cand.com.vn