Bà Lê Thị Thủy làm Bí thư Đảng ủy Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Chiều 3/3, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Bà Lê Thị Thủy thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Phó bí thư Đảng ủy Chính phủ; đồng thời được chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Trung ương.

Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Trung ương chỉ định bà Lê Thị Thủy giữ chức Bí thư Đảng ủy Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam để giới thiệu bầu làm Chủ tịch. Bà đảm nhiệm vị trí này thay bà Nguyễn Thị Tuyến đã chuyển công tác.

Bà Lê Thị Thủy, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam. Ảnh: Xuân Hoa

Bà Lê Thị Thủy 62 tuổi, quê Nghệ An; trình độ thạc sĩ Luật học, cử nhân Luật; là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12, 13, 14.

Bắt đầu công tác năm 1986 với vai trò giảng viên Trường Hành chính Nghệ An, bà trải qua nhiều vị trí tại địa phương như chuyên viên, Phó chánh Thanh tra tỉnh, Phó bí thư Huyện ủy Hưng Nguyên, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Chánh Thanh tra tỉnh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Cuối năm 2010, bà được điều động ra Trung ương giữ chức Phó tổng Thanh tra Chính phủ trong 6 năm, sau đó làm Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Tại Thanh tra Chính phủ, bà phụ trách giải quyết khiếu nại, tố cáo và thanh tra khu vực 2; công tác báo chí, tuyên truyền; vì sự tiến bộ của phụ nữ ngành thanh tra; công nghệ thông tin, kế hoạch, tài chính.

Giữa năm 2019, bà được Bộ Chính trị luân chuyển làm Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam nay là Ninh Bình và giữ cương vị này trong 6 năm. Giai đoạn này, địa phương đạt tốc độ tăng trưởng cao; riêng năm 2024 tăng trưởng đạt 10,93%, đứng thứ hai khu vực đồng bằng sông Hồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 109,8 triệu đồng. Hà Nam được Tổ chức Du lịch Thế giới vinh danh là điểm đến du lịch mới nổi hàng đầu châu Á.

Từ tháng 2/2025 đến nay, bà giữ chức Phó bí thư Đảng ủy Chính phủ. Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14 hồi tháng 1/2026, bà Lê Thị Thủy tái cử Ủy viên Trung ương Đảng.

