Sắc vóc 5 'hot girl thể thao' gây sốt tại SEA Games 33

Kim Uyên cho biết cô rất hạnh phúc vì lần đầu tiên giành HCV sau 4 kỳ SEA Games. "Em muốn giành tặng HCV này cho ba mẹ, thầy cô những người đã luôn ủng hộ em. Ngoài ra em cũng tặng chính bản thân mình vì đã luyện tập không ngừng nghỉ, không bỏ cuộc", Uyên nói với Tri Thức - Znews. Kim Uyên sinh ra tại An Giang, bắt đầu theo học taewondo năm 9 tuổi. Năm 17 tuổi, nữ VĐV cùng đồng đội từng đem về HCV quyền sáng tạo trong Giải Vô địch quyền taekwondo thế giới 2016 ở Peru. Ảnh: Duy Hiệu.