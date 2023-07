Rơi máy bay, tướng quân đội Mỹ thiệt mạng

Đài Fox News hôm 28-7 cho biết nhà chức trách đã xác định người thiệt mạng trong vụ rơi máy bay gần TP Havre de Grace là một tướng quân đội Mỹ.

Theo đó, văn phòng cảnh sát trưởng hạt Harford xác nhận thiếu tướng Anthony Potts, 59 tuổi, đã chết trong vụ tai nạn hàng không bi thảm này.

Nhà chức trách cho biết ông Potts được tuyên bố tử vong ngay tại hiện trường.

Thiếu tướng Potts tại Ba Lan hồi tháng 2-2023. Ảnh: Quân đội Mỹ

Ông Potts vừa tuyên bố nghỉ hưu tại căn cứ Aberdeen Proving Ground của quân đội Mỹ ở bang Maryland. Ông phục vụ với tư cách là giám đốc điều hành Chương trình Chỉ huy, Kiểm soát và Truyền thông - Chiến thuật (PEO C3T) tại căn cứ này.

Ông Potts là hành khách duy nhất trên chiếc máy bay một động cơ Piper PA-28 Cherokee lúc nó rơi hôm 25-7. Theo nhà chức trách, không có ai trên mặt đất bị thương sau vụ tai nạn.

Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NTSB) đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

"Thiếu tướng Potts đã hoàn thành xuất sắc hơn 36 năm phục vụ. Toàn thể quân đội Mỹ rất biết ơn vì sự phục vụ của ông ấy. Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc và chân thành nhất tới toàn thể gia đình Potts" - người phát ngôn quân đội Mỹ Bryce Dubee bày tỏ.

Ông Potts phục vụ quân ngũ từ năm 1986 với vai trò sĩ quan hàng không. Thời gian đầu, ông là phi công lái máy bay AH-64 Apache. Ông từng góp mặt trong các chiến dịch Lá chắn Sa mạc, Bão táp Sa mạc, Tự do Bền vững và Tự do Iraq do Washington phát động.

