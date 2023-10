Rộ thủ đoạn giả danh công an lừa tiền nhiều cụ già tại Hà Tĩnh

Theo Công an Hà Tĩnh, chỉ tính riêng trong 6 ngày (từ ngày 10 – 16/10), lực lượng công an ở các địa phương đã phát hiện, ngăn chặn kịp thời 4 vụ giả danh cán bộ công an lừa đảo qua điện thoại, giúp người dân tránh mất hơn 300 triệu đồng. Gần đây nhất là vào ngày 23/10, một cụ ông trú tại huyện Hương Sơn suýt bị lừa chuyển 100 triệu cho đối tưởng giả danh công an liên hệ qua điện thoại.

Theo đó, khoảng 8h30 phút ngày 23/10, ông Võ Văn A. (SN 1954, thôn 7, xã Sơn Trường, huyện Hương Sơn), nhận được điện thoại của một phụ nữ, giới thiệu là nhân viên tổng đài Viettel - Chi nhánh Hà Tĩnh thông báo ông bị lộ, lọt một số thông tin cá nhân nên kẻ xấu dùng danh tính của ông để làm điều phi pháp.

Quyết định bắt giữ được các đối tượng gửi cho ông An để lừa đảo (Ảnh: Công an Hà Tĩnh).



Khoảng 10 phút sau, một người đàn ông khác gọi vào số máy ông An, xưng là Trung tá Nguyễn Thanh Cảnh - Trưởng phòng Điều tra Công an TP.Hà Nội. Người tự xưng là Trung tá Cảnh trao đổi, có người dân trú tại số 75 đường Đinh Tiên Hoàng (phường Trường Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) tố cáo ông An nằm trong đường dây tội phạm ma túy, rửa tiền với số tiền lên đến 6 tỷ đồng.

Tiếp đó, người này đề nghị ông An kết nối zalo với số điện thoại có tên “Dũng xưa” với lời giới thiệu người này làm ở bộ phận quản lý hồ sơ (Bộ Công an).

Tin lời, ông An gọi facetime cho người tên là “Dũng xưa” thì thấy người này xuất hiện với bộ quân phục (không đội mũ). Người này gửi cho ông “Lệnh bắt giữ người khẩn cấp”; yêu cầu ông phối hợp với cơ quan công an để làm rõ vụ việc bằng cách cung cấp số CCCD, kê khai tài sản.

Ông An trả lời chỉ có một ít tiền gửi ở Agribank Chi nhánh Hương Sơn. “Dũng xưa” yêu cầu ông ra ngân hàng, làm theo yêu cầu của cơ quan công an nhưng phải tuyệt đối giữ bí mật.

Quá trình ông An trao đổi điện thoại, vợ ông là bà Lê Thị Thanh nghi ngờ có chuyện không hay. Khi ông An lấy xe máy chuẩn bị đi ngân hàng, bà Thanh đã hỏi han, thuyết phục ông đến Công an xã Sơn Trường để trình bày vụ việc.

... Bà N.T.T. (SN 1950, trú xã Mai Phụ, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) may mắn thoát bẫy lừa nhờ được lực lượng công an phát hiện, ngăn chặn kịp thời.



Tiếp nhận thông tin, Đại úy Phạm Đức Thuận - Trưởng Công an xã Sơn Trường liên lạc theo số điện thoại, yêu cầu được làm việc với người của “Bộ Công an” thì được trả lời không làm việc với công an địa phương rồi lập tức tắt máy.

Cùng thủ đoạn nói trên, vào chiều 10/10, bà Đ.T.B (70 tuổi, ngụ tại xã Hương Xuân, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) đến Phòng giao dịch Phúc Trạch (thuộc Ngân hàng NN-PTNT, Chi nhánh Hương Khê) để rút 100 triệu đồng trong sổ tiết kiệm.

Nghi bà B. bị lừa đảo, nên nhân viên của phòng giao dịch đã tạm dừng các thủ tục rút tiền và liên hệ với công an địa phương.

Khi làm việc với công an, bà B. cho biết có số điện thoại lạ xưng là đại diện công an gọi đến đe dọa, nói rằng bà liên quan đến đường dây mua bán trái phép chất ma túy, và yêu cầu bà chuyển tiền để giải quyết. Lo sợ trước những lời đe dọa của người lạ, bà B. lập tức đến ngân hàng với ý định rút 100 triệu đồng để chuyển cho kẻ lừa đảo. Sau khi được lực lượng chức năng giải thích, bà B. đã hiểu và dừng giao dịch rút tiền.

Công an Hà Tĩnh khuyến cáo bà con không tin những kẻ lạ mặt gọi điện, đe doạ.



Tiếp đó, ngày 16/10, Công an xã Mai Phụ (huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) đã giúp bà N.T.T (73 tuổi, ngụ tại thôn Hợp Tiến, xã Mai Phụ) kịp thời dừng chuyển 80 triệu đồng qua tài khoản ngân hàng của kẻ lừa đảo giả danh cán bộ công an.

Từ những vụ việc, thủ đoạn lừa đảo nói trên, Công an tỉnh Hà Tĩnh khuyến cáo người dân cần cảnh giác, không chuyển tiền và cung cấp thông tin cá nhân cho người lạ qua điện thoại, tránh mắc bẫy của kẻ xấu. Tuyệt đối không có việc cán bộ công an gọi điện thoại yêu cầu công dân chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng. Khi phát hiện người lạ gọi điện có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để được hỗ trợ, giải quyết kịp thời.

Tác giả: Bùi Thị Ngân

Nguồn tin: nguoiduatin.vn