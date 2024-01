Rầm rộ clip Shark Bình cùng dàn 'cá mập' nhảy cắt đôi nỗi sầu trước mặt một mỹ nhân

Mới đây, tập cuối của chương trình Shark Tank Việt Nam - Thương vụ bạc tỷ mùa 6 đã được phát sóng.

Đoạn clip được chia sẻ khiến dân mạng rầm rộ thích thú.

Trong tập này, dàn "cá mập" gồm có Shark Hưng, Shark Bình, Shark Minh và Shark Hùng Anh đã có màn nhảy ngẫu hứng trên nền nhạc đang hot hiện nay “Cắt Đôi Nỗi Sầu” khiến dân tình vô cùng thích thú.

Theo đó, trên fanpage của VTV đăng tải đoạn giới thiệu: “Không chỉ 'cắt đôi nỗi sầu' cho các startup, các Shark còn mang tới màn nhảy 'Cắt Đôi Nỗi Sầu' cực chất, mang tính giải trí cao cho khán giả".

Các Shark cùng nhảy cắt đôi nỗi sầu tại tập cuối của chương trình Shark Tank Việt Nam - Thương vụ bạc tỷ mùa 6.

Mỹ nhân đặc biệt được theo dõi màn nhảy độc đáo này tại hàng ghế ngồi là Shark Tuệ Lâm.

Khi theo dõi màn nhảy của các “cá mập” ngay trước mặt mình, Shark Tuệ Lâm đã được dịp cười nghiêng ngả.

... Những động tác nhảy vô cùng duyên dáng, đáng yêu.

Ngay sau khi được đăng tải, đoạn clip đã thu hút sự quan tâm, chia sẻ rầm rộ của cư dân mạng. Đa số đều tỏ ra thích thú và để lại những bình luận khoái chí.

“Các shark vừa giỏi, giàu có lại còn năng động”, “Các shark nhảy trông rất đáng yêu, duyên dáng”, “Đúng là người có tiền, nhảy nhẹ cái cũng thành trend rồi”, “Shark Bình nhảy quên bài kìa”, một số cư dân mạng để lại bình luận.

Mỹ nhân duy nhất tại hàng ghế ngồi tận mắt xem các Shark nhảy.

Shark Tuệ Lâm đã cười nghiêng ngả khi xem màn biểu diễn này.



Theo đó, đây không phải là lần đầu các "cá mập" của Shark Tank Việt Nam thể hiện khiếu văn nghệ trên sóng truyền hình.

Trước đó, ở mùa 4, dàn "cá mập" gồm Shark Nguyễn Thanh Việt, Shark Đỗ Liên, Shark Nguyễn Xuân Phúc, Shark Phạm Thanh Hưng, Shark Louis Nguyễn và Shark Nguyễn Hòa Bình đã cùng nhau "bắn rap", bắt trend khiến dân tình chao đảo.

Shark Nguyễn Hòa Bình cũng từng nhảy cùng rapper nhí Piggy đầy vui nhộn. Shark Bình cũng được đánh giá là người yêu âm nhạc khi thường được bắt gặp xuất hiện trước công chúng trong các bài hát, nhảy.

Shark Nguyễn Hòa Bình cũng từng nhảy cùng rapper nhí Piggy đầy vui nhộn trong bản rap Đi Học Thêm.

Shark Bình cũng được biết đến là người yêu ca hát khi nhiều lần được bắt gặp những khoảng khắc hát cùng bà xã Phương Oanh.

