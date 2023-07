Quốc lộ 1A đoạn qua Hà Tĩnh lại hư hỏng nghiêm trọng, Cienco4 phải xử lý xong trước 15/9

Sáng 27/7, Khu Quản lý đường bộ II tiến hành kiểm tra hiện trường công tác quản lý bảo trì và đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) dự án quốc lộ 1 đoạn Nam cầu Bến Thủy tới Bắc tuyến tránh TP Hà Tĩnh. Tham gia đoàn kiểm tra còn có đại diện Chi nhánh BOT tuyến tránh TP Vinh, Ban ATGT và Sở GTVT Hà Tĩnh, Phòng CSGT Công an Hà Tĩnh và đại diện lãnh đạo các huyện Nghi Xuân, Can Lộc, TX Hồng Lĩnh, Thạch Hà nơi quốc lộ 1A đi qua.

Đoàn công tác đã kiểm tra hiện trạng mặt đường, nền đường quốc lộ 1A đoạn từ Nam cầu Bến Thủy tới Bắc tuyến tránh TP Hà Tĩnh, đoạn qua các xã Xuân Lĩnh (huyện Nghi Xuân), phường Đậu Liêu (TX Hồng Lĩnh), xã Vượng Lộc, thị trấn Nghèn (huyện Can Lộc) và xã Việt Tiến (huyện Thạch Hà).

Quốc lộ 1A đoạn Nam cầu Bến Thủy tới Bắc tuyến tránh TP Hà Tĩnh qua nhiều lần sửa chữa nhưng vẫn hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng.



Theo ghi nhận, tại các đoạn tuyến mà đoàn công tác kiểm tra, mặt đường, nền đường tuyến QL1 hiện đã xuống cấp nghiêm trọng, nhiều vị trí hư hỏng kết cấu, bong tróc, nứt lưới, nứt rạn mai rùa và thường xuyên xuất hiện tình trạng trồi lún, hằn lún vệt bánh xe.

Các vạch sơn phân làn trên tuyến cũng đã bị mòn, mờ, mất tác dụng, nhất là vạch sơn phân chia làn xe cơ giới với làn xe thô sơ, gây khó khăn cho phương tiện trong quá trình lưu thông. Một số cầu trên tuyến bị hư hỏng khe co giãn, bong tróc dầm cầu, mặt cầu. Hệ thống ATGT trên tuyến như lưới chống chói, mắt phản quang, cọc lý trình còn thiếu nhiều vị trí...

Đoàn công tác của Khu Quản lý đường bộ II (Cục Đường bộ Việt Nam) và các đơn vị, địa phương liên quan trên địa bàn Hà Tĩnh kiểm tra hiện trạng hư hỏng, xuống cấp trên tuyến đường.



Tại buổi làm việc với chủ đầu tư sau đó, đại diện các đơn vị tham gia đoàn kiểm tra đều thống nhất đề nghị Khu Quản lý Đường bộ II yêu cầu Công ty cổ phần Tập đoàn Cienco4 cần sớm sửa chữa các hư hỏng, xuống cấp mặt đường, bổ sung vạch kẻ đường, hệ thống biển báo, đảm bảo ATGT.

Các đơn vị cũng đề nghị Cienco4 phải “chốt” thời gian cho việc khắc phục, sửa chữa. Nếu quá trình sửa chữa chưa tốt, địa phương sẽ có văn bản gửi Cục Đường bộ Việt Nam, Bộ GTVT đưa ra phương án xử lý, có thể xem xét dừng việc thu phí.

Giải trình tại buổi làm việc, Giám đốc Chi nhánh BOT tuyến tránh TP Vinh Cao Xuân Cường cho biết, từ đầu năm 2023 đến nay, trên tuyến quốc lộ 1A đoạn Nam cầu Bến Thủy tới Bắc tuyến tránh TP Hà Tĩnh, đơn vị đang triển khai một số dự án về trùng tu đường năm 2018, trùng tu cầu năm 2019 và xử lý điểm đen TNGT và khắc phục hậu quả bão lũ bước 2 năm 2020, dự kiến đến ngày 30/8 mới hoàn tất.

Do khắc phục manh mún nên quốc lộ 1A qua Hà Tĩnh ngày càng xuống cấp nghiêm trọng.



Hiện nay, tại các vị trí hư hỏng, xuống cấp, muốn khắc phục triệt để phải có dự án trùng tu năm 2022 với nguồn kinh phí dự kiến khoảng 61,5 tỷ đồng. Hiện, đơn vị đã lựa chọn được đơn vị tư vấn và đang tiến hành khảo sát hiện trạng tuyến đường, trong năm 2023 sẽ hoàn thành thủ tục trình đề xuất phương án sửa chữa.

Phát biểu tại buổi làm việc, Giám đốc Khu Quản lý đường bộ II Trần Quang Thanh đánh giá, mặt đường và nền đường tuyến quốc lộ 1A đoạn Nam cầu Bến Thủy tới Bắc tuyến tránh TP Hà Tĩnh hiện nay bị xuống cấp nghiêm trọng. Công tác khắc phục của Cienco4 và chi nhánh BOT tuyến tránh TP Vinh trong thời gian qua chưa đáp ứng được mức độ hư hỏng.

Do vậy, trong thời gian tới, chủ đầu tư cần phải khắc phục triệt để nhằm đảm bảo ATGT. Trước hết, phải hoàn thành các dự án đang thi công trên tuyến xong trước 30/8. Trong thời gian chờ đợi nguồn vốn của dự án trùng tu năm 2022, nhà đầu tư cần có phương án xử lý các bất cập, xuống cấp, hư hỏng mặt đường, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện lưu thông và phải hoàn thành trước 15/9.

Dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 1A đoạn Nam cầu Bến Thủy tới Bắc tuyến tránh TP Hà Tĩnh dài 35 km có kinh phí hơn 2.400 tỷ đồng, do Tập đoàn Cienco4 làm chủ đầu tư theo hình thức BOT. Dự án hoàn thành và đưa vào khai thác từ năm 2014. Từ đó đến nay, tuyến đường đã nhiều lần xuất hiện tình trạng hư hỏng, bong tróc nhiều vị trí và ngày càng xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra TNGT. Tháng 3/2023, Cục Đường bộ Việt Nam (Bộ GTVT) đã có văn bản chỉ đạo nhà đầu tư phải khẩn trương tổ chức sửa chữa, khắc phục hư hỏng. Trường hợp khắc phục chậm hoặc không đảm bảo chất lượng thì sẽ bị xem xét tạm dừng thu phí.



