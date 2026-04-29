Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ tiếp xúc cử tri Hà Tĩnh

Đồng chí Phạm Gia Túc tiếp thu và đánh giá cao các nội dung phản ánh trách nhiệm và sát với thực tiễn của cử tri Hà Tĩnh.



Tại hội nghị, sau khi nghe đại diện Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh báo cáo kết quả Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI và hoạt động của đoàn Đại biểu Quốc hội Hà Tĩnh tại kỳ họp, cử tri Hà Tĩnh đồng tình và đánh giá cao kết quả Kỳ họp thứ nhất, qua đó củng cố niềm tin, tạo ra nhiều kỳ vọng cho nhiệm kỳ mới.

Trong không khí phấn khởi, dân chủ, cử tri Hà Tĩnh đề nghị Quốc hội tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung một số luật phù hợp với thực tiễn; nâng cao chất lượng xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; quan tâm chế độ chính sách đối với cán bộ cấp cơ sở, nhất là cấp xã trong quá trình thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Cùng với đó, cử tri cũng đề nghị Quốc hội, Chính phủ tiếp tục quan tâm, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, xây dựng cơ sở dữ liệu liên thông, nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến.

Ưu tiên nguồn lực, hỗ trợ địa phương đầu tư hạ tầng giao thông, hạ tầng số, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; hỗ trợ liên kết, tiêu thụ nông sản cho nhân dân. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực, nhất là trên lĩnh vực tài nguyên môi trường; tiếp tục quan tâm lĩnh vực văn hóa xã hội...

Phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ tiếp thu và đánh giá cao tâm huyết, trăn trở và những nội dung cử tri phản ánh về tình hình, kết quả phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, địa phương. Đối với những ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền của Trung ương, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tổng hợp, gửi các cơ quan xem xét, giải quyết, trả lời cử tri; đối với những ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền của địa phương, đề nghị tỉnh quan tâm kịp thời xem xét, giải quyết đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của bà con nhân dân.

Thông tin thêm với cử tri Hà Tĩnh về công tác lãnh đạo, điều hành của Chính phủ, tình hình phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại và hội nhập quốc tế của đất nước, đồng chí Phạm Gia Túc đề nghị Hà Tĩnh tiếp tục nâng cao năng lực dự báo, bám sát tình hình, điều hành chủ động, linh hoạt; thường xuyên rà soát, cập nhật kịch bản tăng trưởng theo từng quý, từng ngành, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng năm 2026 từ 10% trở lên, gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm an sinh xã hội.

Đồng thời, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường thu hút đầu tư, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, thúc đẩy các ngành công nghiệp mới, công nghệ cao. Tập trung cao cho công tác thu ngân sách, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, tháo gỡ dứt điểm các điểm nghẽn, thúc đẩy tiến độ các công trình hạ tầng chiến lược.

Cùng với đó, địa phương cần nỗ lực nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; quan tâm phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa-xã hội, bảo đảm an sinh và chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao...

Tác giả: NGÔ TUẤN

Nguồn tin: Báo Nhân Dân