Phát hiện thứ không ngờ rơi xuống từ thùng xe tải, người dân vội vàng thông báo tìm chủ nhân

Mới đây trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại câu chuyện hy hữu được camera an ninh ghi lại được vào cuối tháng 11 vừa qua khiến nhiều người xôn xao.

Theo dõi hình ảnh trong đoạn clip cho thấy, trong khi chiếc xe tải đang chạy vụt qua trên đường thì có thứ bất ngờ bị rơi xuống ven đường. Sau một hồi quan sát, nhiều người không khỏi ngỡ ngàng khi phát hiện hoá ra một con heo vừa bị rơi xuống từ xe tải. Theo dõi kĩ đoạn clip cho thấy, do chiếc cửa bên hông xe tải không may bị bật mở khiến con heo bị rơi ra ngoài.

Ngay sau đó, con heo chầm chậm di chuyển lên đường quốc lộ nhưng phần lưng đã bị trầy xước sau khi bị rơi khỏi thùng xe tải.

Ngay sau đó, một người dân tại khu vực đã đăng tải clip lên mạng xã hội để tìm chủ nhân của chú heo nói trên.

Không rõ sau đó số phận của con heo nói trên ra sao nhưng không ít người cho rằng chủ hàng xe thiệt hại lớn nếu không tìm thấy con heo bị rơi dọc đường này.

