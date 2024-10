Phát hiện t.h.i t.h.ể không nguyên vẹn ở karaoke An Phú, nơi từng xảy ra vụ cháy làm 32 người c.h.ế.t

Chuẩn bị xét xử vụ cháy karaoke An Phú Vụ cháy karaoke An Phú tại Bình Dương làm 32 người chết từng gây rúng động dư luận. Cơ quan điều tra sau đó đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với chủ quán karaoke và một số cán bộ cảnh sát phòng cháy chữa cháy. Hiện TAND tỉnh Bình Dương chuẩn bị xét xử sơ thẩm vụ án.