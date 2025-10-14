Phát hiện bom 'khủng' ở Hà Tĩnh

Ngày 14/10, thông tin từ UBND xã Hà Linh (Hà Tĩnh) cho biết, lực lượng chức năng đang làm các thủ tục để xử lý quả bom được phát hiện trên địa bàn.

Trước đó, ngày 13/10, người dân chèo thuyền trên sông Ngàn Sâu (đoạn xóm 9, xã Hà Linh) thì phát hiện vật thể lạ nghi quả bom nằm bên bờ bị sạt lở, nên trình báo cơ quan chức năng.

Hiện trường vụ việc.

Ngay sau đó, chính quyền xã Hà Linh đã chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự xã phối hợp Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 2 Vũ Quang kiểm tra hiện trường.

Qua kiểm tra ban đầu, cơ quan chức năng xác định đây là quả bom mang số hiệu 2518425, có chiều dài 1,5m, đường kính khoảng 25cm, nặng ước tính gần 200kg.

Hiện, cơ quan chức năng đã lắp đặt biển cảnh báo, cử lực lượng túc trực 24/24h tại hiện trường và lập biên bản báo cáo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh đề xuất phương án xử lý.

