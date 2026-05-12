Ôtô chở nhà trai ra mắt nhà gái gặp tai nạn liên hoàn

Khoảng 9h, ôtô 16 chỗ chở đại diện họ nhà trai ở xã Sơn Tây (trước đây thuộc huyện Hương Sơn) tới xã Vũ Quang để ra mắt nhà gái, bàn chuyện cưới hỏi. Khi đến đường Hồ Chí Minh, đoạn qua xã Kim Hoa, ôtô xảy ra tai nạn liên hoàn với xe container và xe máy chạy chiều ngược lại.

Hiện trường vụ tai nạn sáng 12/5. Ảnh: Hùng Lê

Người đàn ông 43 tuổi đi xe máy phải nhập viện cấp cứu, đã chuyển lên tuyến tỉnh. Những người trên ôtô khách và xe container choáng váng, một số bị thương, được đưa tới các cơ sở y tế tại khu vực Hương Sơn và Vũ Quang thăm khám, hiện chưa có kết quả cụ thể.

Tại hiện trường, ôtô khách 16 chỗ và xe container hư hỏng phần đầu, kính vỡ, chắn trước bung, bánh trước bên trái gần rời khỏi trục. Xe máy văng ra lề đường, biến dạng. Mặt đường xuất hiện nhiều vệt phanh, dầu tràn loang lổ.

Khoảnh khắc xe container tông vào ôtô 16 chỗ. Video: Hùng Lê

Phòng Cảnh sát giao thông Công an Hà Tĩnh đã cử cán bộ phân luồng giao thông, điều xe cứu hộ cẩu phương tiện gặp nạn. Tới trưa, hiện trường được giải phóng.

Nguyên nhân tai nạn đang được điều tra.

Tác giả: Đức Hùng

Nguồn tin: vnexpress.net