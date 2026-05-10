Trèo lên mái nhà lấy bóng, nam sinh lớp 6 bị điện giật tử vong

Hiện trường vụ việc - Ảnh: Người dân cung cấp

Tối 9-5, lãnh đạo UBND phường Đô Vinh (Ninh Thuận cũ, nay là tỉnh Khánh Hòa) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn thương tâm khiến một nam sinh tử vong nghi do điện giật.

Nạn nhân được xác định là em N.H.T.H. (12 tuổi), học sinh một trường THCS trên địa bàn phường.

Trước đó vào chiều cùng ngày, sau giờ học, em H. chơi bóng cùng hai bạn khác, quả bóng bất ngờ bay lên mái hội trường tổ dân phố 4 gần trường.

H. đã trèo lên để lấy bóng, không may bị điện giật và mắc kẹt trên cao.

Nghe tiếng kêu cứu, người dân địa phương đã tiếp cận để ứng cứu nhưng bất thành. Nạn nhân sau đó được đưa xuống đưa đi cấp cứu, nhưng được xác định đã tử vong.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân vụ việc, đồng thời rà soát các yếu tố an toàn điện tại khu vực xảy ra tai nạn để tránh những sự việc tương tự.

Tác giả: Đức Cường

Nguồn tin: tuoitre.vn