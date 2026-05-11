Khẩn trương xử lý điểm sạt lở trên tuyến đường ven biển Hà Tĩnh

Trước đó, trong các đợt mưa lũ vào năm 2025 khiến nhiều vị trí trên tuyến đường ven biển đoạn qua phường Hải Ninh bị sạt lở nghiêm trọng và đã được khắc phục tạm thời. Tuy nhiên, tại vị trí ta luy dương ở Km 103+700 phường Hải Ninh có địa hình dốc, hàng nghìn khối đất, đá đang có nguy cơ đổ sạt xuống bất cứ lúc nào.

Có khoảng 8 - 9.000 khối đất phải dọn dẹp



Tại vị trí này, đơn vị thi công đã xây dựng tường bê tông dài hơn 100m để ngăn ngừa sạt lở. Tuy nhiên, sạt lở vẫn xảy ra, khiến cho mảng tường bằng bê tông chừng 30m bị gãy đổ.

Theo tính toán của đơn vị quản lý tuyến, có khoảng 8 - 9.000 khối đất, đá cần được dọn dẹp. Điểm sạt lở này xảy ra vào các đợt mưa bão năm 2025, ngành chức năng mới chỉ khắc phục tạm, nay sẽ tiếp tục xử lý triệt để hơn nhằm đảm bảo an toàn cho các phương tiện lưu thông.

Ông Lê Doãn Thực, Phó Giám đốc Công ty CP Quản lý và Xây dựng công trình giao thông Hà Tĩnh cho biết, từ ngày 11/5 đơn vị bắt đầu triển khai dọn dẹp, xử lý điểm sạt lở.

Đơn vị thi công đang khẩn trương khắc phục điểm sạt lở nhằm đảm bảo an toàn giao thông



Phương án xử lý là bạt mái ta luy dương, dọn dẹp phần đất, đá có nguy cơ sạt lở, ảnh hưởng tới an toàn giao thông. Đối với các tảng đá mồ côi lớn sẽ được máy đục nhỏ ra trước khi vận chuyển đi nơi khác. Còn đoạn tường bê tông bị đổ gãy dài khoảng 30m sẽ được thay thế bằng các rọ đá để ngăn ngừa sạt lở hiệu quả hơn.

Phó Giám đốc Công ty CP Quản lý và Xây dựng công trình giao thông Hà Tĩnh cho biết thêm, việc xử lý điểm sạt lở sẽ mất khoảng 1 tuần. Để phục vụ cho công tác khắc phục sạt lở, Sở Xây dựng Hà Tĩnh đã tiến hành phân luồng, điều tiết giao thông qua đoạn tuyến Km 103+700 đường ven biển Hà Tĩnh thuộc phường Hải Ninh. Thời gian phân luồng, điều tiết giao thông từ 7h30 ngày 11/5 đến hết ngày 17/5/2026.

Tác giả: Xuân Sinh

Nguồn tin: daibieunhandan.vn