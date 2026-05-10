Tạm giữ hình sự nhóm khách tấn công chủ và nhân viên quán karaoke

Ngày 10/5, Cơ quan cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an TP Đồng Nai đã ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Nam (24 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh), Đoàn Trung Quốc (26 tuổi, ngụ tỉnh Cà Mau), Nguyễn Quốc Tuấn (28 tuổi, ngụ TP Đồng Nai) để điều tra về hành vi giết người.

Trước đó, ngày 3/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đồng Nai nhận được tin báo của Công an phường Chơn Thành về vụ việc cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng xảy ra tại quán karaoke H.G. (khu phố Minh Thành 4, phường Chơn Thành).

Trong lúc tính tiền ra về, một nhóm khách đến hát xảy ra mâu thuẫn với nhân viên của quán karaoke. Nhóm khách này đã dùng dao, ống tuýp và nón bảo hiểm tấn công làm anh H.H.T. (chủ quán karaoke H.G.) và anh L.A.T. (nhân viên quán) bị thương tích.

Trong đó, anh H.H.T. bị thương tích nặng vùng đầu phải chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM cấp cứu. Sau khi gây án, nhóm khách đã rời khỏi hiện trường.

Nhận tin, Công an TP Đồng Nai đã huy động lực lượng phối hợp với các đơn vị, địa phương tiến hành truy bắt hung thủ.

Đến ngày 8/5, Công an đã bắt giữ Nam, Quốc và Tuấn khi đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ thuộc địa bàn phường Bình Hòa, TP.HCM. Bước đầu, nhóm nghi phạm khai nhận hành vi phạm tội.

