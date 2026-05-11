Kiện toàn nhân sự Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì một phiên họp của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo đã ký quyết định kiện toàn thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Quyết định nêu rõ việc điều chỉnh chức danh và vai trò trong Ban Chỉ đạo với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo.

Thủ tướng Lê Minh Hưng làm Phó trưởng Ban Chỉ đạo. Trước đó, Thủ tướng Lê Minh Hưng khi còn giữ cương vị Trưởng Ban Tổ chức Trung ương là Ủy viên Ban Chỉ đạo.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc là Phó trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo.

Đại tướng Phan Văn Giang, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, là Ủy viên Ban Chỉ đạo.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn là Ủy viên Ban Chỉ đạo.

Ban Chỉ đạo bổ sung thêm thành viên gồm Phó chủ tịch thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến làm Phó trưởng Ban Chỉ đạo.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung làm Ủy viên Ban Chỉ đạo.

Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Hải Ninh làm Phó trưởng Ban Chỉ đạo.

Các Ủy viên Ban Chỉ đạo khác được bổ sung có Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân, Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn, Bộ trưởng Công Thương Lê Mạnh Hùng, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng.

Chủ tịch Viện hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Phó trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Trần Hồng Thái và Chủ tịch Viện hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Phó trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Lê Văn Lợi.

Theo quyết định, các nhân sự thôi tham gia Ban Chỉ đạo gồm nguyên Thủ tướng Phạm Minh Chính, Phó thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc, Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng.

Cùng với đó là nguyên Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, nguyên Phó thủ tướng Nguyễn Chí Dũng, nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng.

Nhiệm vụ và quyền hạn các thành viên Ban Chỉ đạo sau khi được kiện toàn tuân thủ theo Quy định số 230 của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Tác giả: THÀNH CHUNG

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ