Cận cảnh gần 16.000 tấn rác chất cao như núi tại Hà Tĩnh

Clip: Cận cảnh 16.000 tấn rác chất cao như núi tại Hà Tĩnh
Lò đốt rác đóng tại thôn Thanh Văn, xã Tiên Điền, tỉnh Hà Tĩnh, được xây dựng và đưa vào sử dụng vào năm 2014 nhằm xử lý rác sinh hoạt của 11/17 xã, thị trấn của huyện Nghi Xuân cũ.
Bình quân mỗi ngày, nơi đây tiếp nhận khoảng 20 - 25 tấn rác, nhưng công suất xử lý chỉ đạt khoảng 16 tấn, dẫn đến quá tải. Cho đến tháng 8/2025, trận mưa bão khiến nhà xưởng, dây chuyền, thiết bị… hư hỏng nặng, buộc lò đốt phải dừng hoạt động.
Hiện tại, trong khuôn viên đang tồn đọng gần 16.000 tấn rác. Việc dừng hoạt động trong thời gian dài đã khiến lượng rác gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, ảnh hưởng đến đời sống người dân khu vực xung quanh.
Vào giữa tháng 5/2026, ghi nhận của phóng viên, lò đốt rác vẫn chưa thể hoạt động lại để xử lý lượng rác tồn đọng, dẫn đến việc rác tấp cao như ngọn núi. Dù nơi đây vẫn cho công nhân phun vi sinh, dọn vệ sinh môi trường, bảo vệ khu vực xử lý rác… nhưng mùi hôi thối vẫn bốc lên bởi thời tiết nắng nóng.
Ông Nguyễn Duy Bình, Phó Giám đốc phụ trách kỹ thuật Công ty Cổ phần Lam Sơn Nghi Xuân (doanh nghiệp chủ quản của lò đốt) cho biết, đơn vị đã đầu tư thêm 10 tỷ đồng để thay mới toàn bộ máy móc, dây chuyền, nhà xưởng của lò đốt.
“Dự kiến cuối tháng 5/2026, dây chuyền này sẽ được đưa vào vận hành. Nếu vận hành trơn tru, dự kiến khoảng 3 - 5 năm tới sẽ xử lý dứt điểm toàn bộ lượng rác tồn đọng, bởi hệ thống máy móc mới có công suất gấp 3 lần trước đây”, đại diện công ty cho biết.
Khi đi vào hoạt động ổn định, công suất dây chuyền mới đạt từ 70 - 90 tấn/ngày; sản phẩm sau xử lý chủ yếu được làm nguyên liệu đốt cho các nhà máy sản xuất xi măng.
Lò đốt rác xã Tiên Điền là cơ sở có lượng rác tồn đọng lớn nhất, kéo dài nhiều năm và đáng lo ngại nhất trên địa bàn toàn tỉnh Hà Tĩnh. Mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành và đoàn công tác cũng đã có buổi khảo sát thực tế tại cơ sở này. Tại đây, lãnh đạo UBND tỉnh Hà Tĩnh đã giao các cấp, các ngành, doanh nghiệp đẩy nhanh các phương án, giải pháp để sớm giải quyết dứt điểm tình trạng như hiện nay.
Tác giả: Anh Ngọc
Nguồn tin: nguoiduatin.vn