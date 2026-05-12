Nhận diện nhà đầu tư Khu đô thị ven sông Nghèn hơn 1.400 tỷ đồng tại Hà Tĩnh

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu đô thị mới tại thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc (nay là xã Can Lộc), tỉnh Hà Tĩnh.

Nhà đầu tư trúng thầu là Công ty cổ phần Đầu tư Đức Tuấn, có trụ sở tại số 260 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, xã Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu ngày 11/8/2021 và thay đổi lần gần nhất vào tháng 6/2025.

Theo quyết định phê duyệt, doanh nghiệp này đề xuất tỷ lệ nộp ngân sách nhà nước đạt 3,1% trong hồ sơ dự thầu.

Dự án Khu đô thị mới tại thị trấn Nghèn được quy hoạch trên diện tích hơn 40ha, phần lớn là đất nông nghiệp (đất 2 lúa) tại khu vực trung tâm thị trấn Nghèn.



Dự án Khu đô thị mới tại thị trấn Nghèn được xem là một trong những dự án bất động sản quy mô lớn tại khu vực phía Bắc Hà Tĩnh hiện nay, với tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 1.422 tỷ đồng. Dự án có diện tích khoảng 40,4ha, nằm tại khu vực trung tâm xã Can Lộc, dọc tuyến sông Nghèn và các trục giao thông huyết mạch của địa phương.

Theo quy hoạch, dự án dự kiến xây dựng 132 căn nhà ở liền kề, biệt thự theo hình thức xây thô hoàn thiện mặt ngoài; đồng thời bố trí 544 lô đất ở đã đầu tư hạ tầng để người dân xây dựng theo quy hoạch.

Ngoài ra, khu đô thị còn có khu thương mại dịch vụ cao 4 tầng, khu hỗn hợp thương mại – văn phòng cao 11 tầng, trường mầm non, khu thể thao đa năng và hệ thống cây xanh, giao thông nội khu.

Theo tìm hiểu của VietnamFinance, Công ty cổ phần Đầu tư Đức Tuấn được thành lập vào năm 2021 với vốn điều lệ ban đầu 100 tỷ đồng.

Người đại diện pháp luật kiêm Chủ tịch HĐQT doanh nghiệp là ông Nguyễn Viết Tuấn. Công ty đăng ký hoạt động trong nhiều lĩnh vực như xây dựng công trình dân dụng, hạ tầng kỹ thuật, năng lượng, khai thác khoáng sản và kinh doanh bất động sản.

Quá trình mời gọi nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án, Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Tuấn là nhà đầu tư duy nhất nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án và được lựa chọn thực hiện dự án.



Đáng chú ý, trước thời điểm dự án khu đô thị ven sông Nghèn được công bố lựa chọn nhà đầu tư, doanh nghiệp này đã tăng vốn điều lệ từ 100 tỷ đồng lên 235 tỷ đồng, tương đương mức tăng hơn 2,3 lần.

Cơ cấu cổ đông doanh nghiệp cũng thu hút sự chú ý khi có sự tham gia của nhiều cá nhân hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, năng lượng và khai thác tài nguyên tại Hà Tĩnh. Trong đó, ông Nguyễn Viết Tuấn và ông Bùi Anh Đức là hai cổ đông lớn nhất của doanh nghiệp.

Dù là một tên tuổi khá mới trên thị trường địa ốc, song việc được lựa chọn triển khai dự án quy mô hơn 1.400 tỷ đồng cho thấy doanh nghiệp này đang từng bước mở rộng hiện diện trong lĩnh vực bất động sản tại Hà Tĩnh.

Tác giả: Văn Tuân

Nguồn tin: vietnamfinance.vn