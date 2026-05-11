Ánh mắt cầu cứu của bé gái 11 tuổi mắc ung thư thận giai đoạn cuối nhưng gia đình không có tiền cứu chữa

Trong căn phòng bệnh, em Hoàng Gia Hân (11 tuổi, trú tại Tổ dân phố Liên Vinh, phường Hà Huy Tập, tỉnh Hà Tĩnh) đang từng ngày gồng mình chống chọi với căn bệnh ung thư thận giai đoạn cuối với nỗi đau đớn cùng cực. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, chi phí điều trị quá lớn khiến hành trình giành giật sự sống của em trở nên vô cùng gian nan.

Mẹ của Hân, chị Võ Thị Luyến (39 tuổi), cho biết, trước khi phát bệnh, Hân khoẻ mạnh, không có dấu hiệu gì bất thường về sức khoẻ. Cách đây 3 năm, khi đang học lớp 3, Hân thấy mệt mỏi, đau bụng âm ỉ, đi tiểu ra máu. Gia đình đưa em đi khám tại bệnh viện tỉnh thì phát hiện khối u trong thận đã vỡ, phải chuyển gấp ra Hà Nội cấp cứu. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán em mắc ung thư thận giai đoạn 2 và tiến hành phẫu thuật khẩn cấp để loại bỏ khối u.

Tuy nhiên, chỉ sau một tháng, bệnh tình diễn biến xấu khi xuất hiện hạch ở vùng thận, buộc Hân phải trải qua ca phẫu thuật lần thứ 2. Em tiếp tục điều trị với 6 đợt hóa chất nhưng không đáp ứng thuốc, phải chuyển sang sử dụng "hóa chất khô" với chi phí vô cùng đắt đỏ, không nằm trong danh mục bảo hiểm y tế. Ngoài ra còn hàng loạt chi phí khác như thuốc kháng sinh, sữa, bỉm… khiến gánh nặng kinh tế ngày càng chồng chất.

"Suốt 6 tháng nay, bệnh đã ở giai đoạn cuối, con không còn đáp ứng thuốc. Một tháng trở lại đây, con không ăn uống được, phải truyền đạm và nước, không còn khả năng đi lại. Mỗi ngày phải tiêm 6-7 mũi giảm đau.

Phận làm mẹ, nhìn con đau đớn thế này, lòng tôi như dao cắt, chỉ ước có thể gánh bệnh tật thay cho con", chị Luyến nghẹn ngào nói.

Hiện tại, Hân chỉ nặng khoảng 20kg, cơ thể gầy yếu, thường xuyên quằn quại trong đau đớn. Những lời nói ngây thơ của em khiến bất kỳ ai chứng kiến cũng không khỏi xót xa: "Đau quá mẹ ơi… Con muốn khỏi bệnh để bớt đau, để được đi học lại".

Mỗi lần nhập viện điều trị của bé Hân kéo dài từ 1-3 tháng, tuỳ theo thể trạng sức khoẻ. Bệnh viện cách nhà hàng trăm km, đi lại khó khăn, cuộc sống của 2 mẹ con trông chờ vào những suất cơm, cháo từ các đoàn từ thiện. Được đồng nào chồng vay mượn gửi lên, chị Luyến dành trọn để thuốc thang, bỉm, sữa cho con.

Trước đây, chị Luyến buôn bán nhỏ ở chợ. Từ ngày con mắc bệnh, chị nghỉ hẳn ôm con nằm viện chữa trị. Mọi chi tiêu trong gia đình đều trông chờ vào người chồng là anh Hoàng Anh Tuấn (39 tuổi), làm nghề phụ cơ khí thuê với thu nhập bấp bênh. Ngày nào có việc thì anh nhận tiền công 350.000 đồng/ngày, mỗi tháng may mắn lắm thì chỉ làm được 15-20 ngày, gặp mưa gió lại thất nghiệp.

Để có tiền chữa trị cho con, gia đình đã phải cắm sổ đỏ của ông bà vay hơn 600 triệu đồng, chưa kể các khoản vay mượn từ người thân, bạn bè.

Ông Trương Quốc Hoàng, Phó Chủ tịch UBND phường Hà Huy Tập, cho biết: "Gia đình chị Luyến không có nhà cửa, đất đai riêng, đang sống chung cùng bố mẹ chồng, cuộc sống rất khó khăn. Cháu Hân mắc bệnh hiểm nghèo nhiều năm nay, chi phí điều trị lớn khiến gia đình lâm vào cảnh kiệt quệ. Ngoài cháu Hân, gia đình còn một con đang học lớp 7, bố mẹ chồng quá tuổi lao động, gánh nặng càng thêm chồng chất.

Năm ngoái, nhà trường nơi cháu Hân theo học cùng bà con lối xóm cũng đã kêu gọi nhưng chỉ được phần nhỏ, hỗ trợ thêm chi phí đi lại trong quá trình điều trị. Nghe nói hiện bệnh tình của cháu Hân chuyển nặng, sức khoẻ yếu. Sự sống của cháu Hân lúc này đang rất cần sự chung tay giúp đỡ của các nhà hảo tâm".

Giữa những cơn đau hành hạ, ước mơ được sống, được đến trường của cô bé 11 tuổi vẫn cháy bỏng. Nhưng hành trình ấy đang ngày càng trở nên mong manh khi gia đình đã kiệt quệ cả về tinh thần lẫn vật chất.

Rất mong các nhà hảo tâm, các tổ chức, cá nhân giàu lòng nhân ái chung tay giúp đỡ để em Hoàng Gia Hân có thêm cơ hội được điều trị, giảm bớt đau đớn và nuôi hy vọng được tiếp tục đến trường như bao bạn bè cùng trang lứa.

Mọi giúp đỡ cho bé Hân xin gửi về địa chỉ: phòng 502, khoa Nhi ung bướu, bệnh viện Trung ương Huế.

Số tài khoản của chị Võ Thị Luyến (mẹ bé Hân): 0946942796, ngân hàng Vietinbank. ĐT: 0946942796.

Tác giả: Nhã Hoàng

Nguồn tin: Phụ nữ mới