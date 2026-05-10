Hà Tĩnh không khoan nhượng với hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

Còn nhiều thách thức

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế sâu rộng, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ không chỉ là yêu cầu bắt buộc để bảo vệ doanh nghiệp mà còn là thước đo uy tín của môi trường đầu tư. Hà Tĩnh với đặc thù là địa bàn có tuyến giao thông huyết mạch Quốc lộ 1A đi qua, cùng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo và Khu kinh tế Vũng Áng sôi động, vốn là "mảnh đất màu mỡ" để các đối tượng trà trộn hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ (SHTT).

Các mặt hàng bị xâm phạm quyền SHTT rất đa dạng, từ hàng thời trang, mỹ phẩm, đồ gia dụng đến các mặt hàng phục vụ sản xuất như phân bón, linh kiện điện tử. Đặc biệt, việc lợi dụng thương mại điện tử để kinh doanh hàng giả đang trở thành thách thức lớn đối với cơ quan chức năng.

Các sản phẩm thời trang giả mạo thương hiệu nổi tiếng bị lực lượng QLTT thu giữ. Ảnh: QLTT Hà Tĩnh

Ngoài ra, các mặt hàng đặc thù như nhung hươu Hương Sơn hay kẹo cu đơ – những sản phẩm đã có chỉ dẫn địa lý và thương hiệu được bảo hộ cũng thường xuyên đối mặt với nguy cơ bị "mượn danh" để trục lợi. Điều này không chỉ gây thiệt hại về kinh tế mà còn làm bào mòn uy tín của nông sản địa phương trên bản đồ thương mại.

Ông Nguyễn Văn Hảo - Đội trưởng Đội QLTT số 3, Chi cục QLTT Hà Tĩnh cho biết, hiện nay, xâm phạm về kiểu dáng công nghiệp là mảng cực kỳ khó phát hiện nếu không có sự phối hợp chia sẽ thông tin, tài liệu của đại diện chủ thể quyền.

Trong khi đó, vi phạm về giả mạo nhãn hiệu dễ nhận biết hơn qua các dấu hiệu và sự nổi tiếng của các nhãn hiệu cũng như mức giá bán trên thị trường và địa điểm bán những mặt hàng này. Tuy nhiên, để xử lý được một vụ việc cũng rất phức tạp, mất nhiều thời gian, công sức. Chế tài xử phạt hiện nay khá cao, quy trình thực hiện nhiều bước, từ việc tạm giữ hàng hóa, liên hệ đại diện chủ thể quyền, gửi mẫu giám định.

“Rào cản lớn nhất đôi khi lại đến từ chính tâm lý của người tiêu dùng và sự e dè của chủ thể quyền. Tâm lý sính ngoại, thích dùng hàng hiệu nhưng lại muốn mức giá rẻ của một bộ phận người dân đã vô tình tiếp tay, tạo ra mảnh đất sống cho hàng giả. Đáng ngại hơn, một số chủ thể quyền dù biết sản phẩm của mình bị làm giả nhưng lại ngại phối hợp với cơ quan chức năng. Họ sợ rằng khi thông tin hàng giả lan truyền, người tiêu dùng sẽ có tâm lý 'vơ đũa cả nắm', dẫn đến tẩy chay luôn cả hàng thật vì lo ngại rủi ro”, ông Hảo chia sẻ với phóng viên Báo Công Thương.

Kiên quyết xử lý, không có “vùng cấm” và “ngoại lệ”

Theo số liệu từ Chi cục QLTT Hà Tĩnh từ đầu năm 2026 đến nay, đơn vị đã phát hiện và xử lý 46 vụ việc xâm phạm quyền SHTT, chủ yếu tập trung vào hành vi buôn bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu. Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính lên tới 313 triệu đồng; đồng thời tiến hành tịch thu, tiêu hủy lượng hàng hóa vi phạm có giá trị khoảng 150 triệu đồng.

Đại diện Chi cục QLTT Hà Tĩnh cho biết, thời gian qua, đơn vị đã chỉ đạo sát sao các đội địa bàn phải tập trung nguồn lực, triển khai ngay các biện pháp nghiệp vụ để chặn đứng các luồng hàng lậu, hàng giả ngay từ cửa ngõ.

Quan điểm của chi cục là thực hiện nghiêm quy định pháp luật, xử lý nghiêm minh các tổ chức, cá nhân vi phạm trên tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Một khi đã phát hiện sai phạm, dù là cơ sở nhỏ hay doanh nghiệp lớn cũng đều phải chịu chế tài tương xứng.

Chi cục QLTT Hà Tĩnh tập trung nguồn lực, triển khai ngay các biện pháp nghiệp vụ để chặn đứng các luồng hàng lậu, xâm phạm quyền SHTT. Ảnh: QLTT Hà Tĩnh

Tuy nhiên, công tác kiểm tra lĩnh vực SHTT đòi hỏi mỗi kiểm soát viên không chỉ có bản lĩnh mà phải có trình độ chuyên môn rất sâu. Họ phải am hiểu quy trình giám định, phân biệt được những chi tiết siêu nhỏ trên bao bì sản phẩm và quan trọng nhất là phải thiết lập được mối quan hệ phối hợp chặt chẽ với các hiệp hội, chủ sở hữu nhãn hiệu.

Để nâng cao hiệu quả trong thời gian tới, Cục QLTT Hà Tĩnh sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý địa bàn, đồng thời phối hợp với các ban ngành liên quan như công an, hải quan và thanh tra chuyên ngành để tạo thành "gọng kìm" siết chặt các hành vi gian lận.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền sẽ được đổi mới theo hướng trực quan hơn, giúp người dân nhận diện rõ tác hại của hàng giả đối với sức khỏe và kinh tế xã hội.

Với sự ra quân quyết liệt và những bước đi bài bản của lực lượng QLTT, niềm tin của doanh nghiệp và người tiêu dùng đang dần được củng cố. Đây chính là nền tảng quan trọng để Hà Tĩnh xây dựng một thị trường minh bạch, lành mạnh, xứng tầm với vị thế của một trung tâm kinh tế năng động khu vực miền Trung.

Tác giả: Trọng Tùng

Nguồn tin: congthuong.vn