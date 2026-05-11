Phim có Ngọc Trinh thu gần 10 tỷ đồng

Theo thống kê trên Box Office Vietnam, bộ phim kinh dị 16+ có Ngọc Trinh hiện có doanh thu 9,6 tỷ đồng.

Thẩm mỹ viện âm phủ mở bán một số suất chiếu đặc biệt từ 6/5, trước khi chính thức công chiếu vào 8/5. Tác phẩm được xếp bình quân khoảng 1.600 suất chiếu/ngày. Song ở tuần đầu tiên ra mắt, chỉ số phòng vé của phim, đặc biệt là tỷ lệ lấp đầy rạp khá thấp. Tác phẩm chỉ đứng thứ 4 trên bảng tổng sắp, xếp sau những bộ phim ra mắt cách đây nhiều tuần như Phí Phông hay Heo năm móng.

Phim kinh dị có Ngọc Trinh mở màn kém bùng nổ. Ảnh: ĐPCC.



Vì Thẩm mỹ viện âm phủ không tạo được sức ép đáng kể, cả Phí Phông và Heo năm móng đều có thêm khoảng trống để kiếm tiền trong giai đoạn nước rút. Heo năm móng tuần thứ 3 liên tiếp dẫn đầu phòng vé, hiện doanh thu đã đạt 112 tỷ đồng. Trong khi Phí Phông tính đến tối 10/5 mang về 192 tỷ. Phim vẫn còn cơ hội để chạm tay tới cột mốc 200 tỷ.

Trở lại với Thẩm mỹ viện âm phủ, bộ phim xoay quanh chủ đề thẩm mỹ, ám ảnh sắc đẹp. Tác phẩm có một số ý tưởng đáng ghi nhận, lại có Ngọc Trinh là một cái tên dễ thu hút chú ý. Nhưng thực tế, những yếu tố này chưa "cứu" được doanh thu. Lý do phim chưa được khán giả đón nhận rộng rãi là vì chất lượng kịch bản, diễn xuất ở mức trung bình.

Mortal Kombat 2 đang là lựa chọn nổi bật ở dòng phim hành động. Ảnh: Collider.



Sau những ngày chiếu đầu tiên, tác phẩm nhận về nhiều luồng đánh giá trái chiều. Cộng với việc chỉ số phòng vé tuần mở màn kém kỳ vọng, nếu không có sự điều chỉnh về chiến lược truyền thông, tác phẩm đối diện nguy cơ bị giảm suất chiếu những ngày tới.

Tuần qua, ngoài Thẩm mỹ viện âm phủ, còn có hai phim quốc tế mới đáng chú ý là Mortal Kombat 2 và Yêu nữ thích hàng hiệu 2. Kết quả, bộ đôi bám đuổi thành tích sít sao, đều thu mở màn 7 tỷ đồng. Tại phòng vé quốc tế, hai tác phẩm này cũng đang có cuộc cạnh tranh rất kịch tính. Yêu nữ thích hàng hiệu 2 đã ra mắt trước và thu hơn 300 triệu USD. Trong khi Mortal Kombat 2 vừa ra mắt đã gây sốt, soán ngôi vương của đối thủ.

Tác giả: Tống Khang

Nguồn tin: znews.vn